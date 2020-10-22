«Реал» проиграл «Кадису» и «Шахтёру». «Сливочные» уже платят за ужасные летние сделки

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сегодня, 20:35

Блогер «Соккер.ру» рассказывает о кризисе, настигшем подопечных Зинедина Зидана.

Пока игроки мадридского «Реала» пребывали в шоке от разбушевавшихся резервистов «Шахтёра», Зидан был столь же ошеломлён – в его запасе было всего лишь две опции для качественного усиления во втором тайме. Бензема и Кроос были фактически единственными козырями в рукаве французского рулевого, но и они не позволили мадридцам забрать у «горняков» хотя бы очко.

Трёшка залетела «Реалу» ещё до перерыва. Отличились 20-летний Тете и 21-летний Манор Соломон. Варан также отметился, правда результативным выстрелом по своим воротам. Во второй половине «Мадрид» добавил креатива и мысли в атаке, но от фиаско так и не спасся. Дикая пушка от Модрича и «банка» Винисиуса сделали поражение «Реала» несколько респектабельней, но главная проблема «сливочных» уже оголилась в первые 45 минут – у Зидана есть только основа, а резерв откровенно не тянет даже в таких, вроде бы проходных поединках.

«Шахтёр» обыграл «сливочных» впервые за 21 год, а три в первом тайме в ЛЧ не залетало «Мадриду» аж с 2005 (против «Лиона»). Поражение от «горняков» – жуткий провал, особенно учитывая, что против звёздной банды Зидана вышли совсем молодые, неопытные парни, лишь начинающие заявлять о себе на европейских полях.

Испанскому гранду не хватает глубины в атаке. «Реал» развёз Кубо, Борху Майораля и Бэйла по арендам, а сам остался с талантливыми, но молодыми бразильцами и нестареющим, вечным Каримом. Да, в команде ещё есть вроде бы звездный и дорогущий Азар, перспективный Лука Йович, но их карьера в Мадриде пока откровенно не задаётся. Именно поэтому первые же попытки Зидана уйти от привычных игровых сочетаний повлекли за собой проблемы.

«Реал» уступил дважды всего за четыре дня. Помимо «Шахтёра» мадридцы умудрились проиграть ещё и новичку Примеры, «Кадису» (0:1). «Бланкос» вновь оказались довольно унылы в атаке, не помогли даже реактивные рывки Винисиуса и хлёсткие выстрелы Бензема. Француз – также, отнюдь, не гарантия гола, ему тоже необходим отдых, особенно при текущем, довольно безжалостном графике. Гранды проводят свои матчи каждые 3–4 дня и именно длина классной, конкурентной скамейки может стать решающим фактором в борьбе за трофеи.

Даже «Барса», вроде бы вся окутанная проблемами и скандалами, имеет более подготовленный и интересный запас. Здесь и опытный Пьянич, и молодые Педри, Тринкау и Дембеле – их выход в любой момент может освежить линию нападения, придав ей креатива и резкости.

Над переходами каталонцев в последние годы принято только подсмеиваться, мол как игроки со столь жирным окладом и запредельным прайсом не дают результат? Как настолько звёздные и талантливые Коутиньо, Дембеле и Гризманн могли впасть в такую тоску, приехав на «Ноу Камп»? Каталонцы действительно довольно легко расставались с кэшем, даже не думая о возможных последствиях.

В Мадриде же мы видим прямо противоположную картину. После довольно приличной трансферной кампании летом 2019 года (потратили свыше 300 млн. евро) «Реал» залёг на дно и упорно не тратится. И вроде бы 300 млн. евро, потраченные больше года назад – абсолютно запредельная сумма, после которой можно даже и не думать о трансферах. Но ведь мы говорим о «Реале» – гранде из европейской клубной элиты, команде, интересы которой представляет сам Флорентино Перес – дядька, не боящийся тратить миллионы и желающий выигрывать всё и сразу. Плюс, вспоминаются слова того же Фло о том, что пандемия не заставит «Мадрид» пойти на снижение зарплат – руководство «сливочных» очень гордо подошло к этому вопросу, но так и не решилось на какое-то качественное кадровое усиление.

Да и новички, приобретённые летом 2019 года, особо не заиграли. Эден Азар (100 млн), Эдер Милитао (50 млн), Лука Йович (60 млн) и бразилец Родриго (45 млн) – все они так и не стали прочными игроками основы, да и со скамейки, как видим, классно выходить не всегда получается. Ферлан Менди – пожалуй, единственный, кто смог пробиться в основу и неплохо заявил о себе.

Помимо нескольких нападающих, «Реал» расстался ещё и с Хамесом – классным креативным полузащитником, который может сделать гол фактически из ничего. Сейчас колумбиец разрывает за «Эвертон», а «Реал» довольно зауряден и даже уныл в своих атакующих потугах. Расстаться с Бэйлом и Хамесом – решение, возможно, и правильное (с валлийцем уж точно), но и замены были необходимы. Их не последовало. И вот результат – «Реал» может рвать только опытным, уже сыгравшимся костяком: с забивающим Бензема, выгрызающим Рамосом и раздающим классные передачи Тони Кроссом.

Сам Зизу довольно редко говорит о нехватке кадров, не требует трансферы, а они были просто необходимы, особенно в нелёгкие времена пандемии, когда каждый новый положительный тест может лишить француза надёжности Серхио Рамоса или результативности Бензема. Про мадридского капитана было сказано неспроста: обескровленная испанцем защита «сливочных» вчера тоже здорово провалилась. И с этим Зидану также предстоит что-то решать.

Но времени у Зинедина катастрофически мало. Через пару дней «сливочных» ждёт сложнейшее Класико, а шансы мадридцев явно упали, особенно в сравнении с тем, что было в концовке прошлой кампании. Тогда «Реал» был круче и интересней «сине-гранатовых», но кризис настиг и Мадрид. Теперь оба коллектива подходят ослабленными. Только у «Барсы» всё-таки существует резерв, а у «Реала» зажигает исключительно старт, замены для Зизу постепенно теряют свою актуальность.