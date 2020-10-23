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Ганчаренко: «Поле в Австрии мешало нам сыграть более остро в атаке»

сегодня, 00:41
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1).

Конечно, мы хотели стартовать с победы. Хорошо понимали, как действует соперник. Они на протяжении всего матча очень высоко агрессивно прессингуют. Наша задача была как можно больше выходить из этого прессинга, но не всегда получалось, особенно это касается середины и конца первого тайма. Во втором тайме гораздо лучше стало путем замен. Наверное, провели много достаточно неплохих атак, которые могли завершиться опасными моментами. Но, к сожалению, это поле, которое мы видим, мешало более остро сыграть в завершающей стадии.

Планировали, что стартовый состав на поле будем держать минут 60, но с учетом полученных карточек решили сделать замены. У нас на игру было только защитника, нам надо было каким-то образом латать дыры в обороне. Поэтому решили, что справа сыграет Васин.

Конечно, согласен, что в Европе футбол более открытый, чем в России. Здесь футбол более интенсивным кажется, команды больше прессингуют в отличии от нашего чемпионата. Здесь надо больше прилагать усилия, чтобы преодолеть оборону, особенно в центре поля. У нас не всегда получалось более качественно выходить на половину поля соперника, в том числе и из-за качества поля.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:12
На любом поле должны были их выносить!
LOpp
LOpp
сегодня в 00:52
Если в Австрии плохие поля, то почему наши клубы так часто там проводят сборы?
Faustello
Faustello
сегодня в 00:51
Ничего в следующем году откроют новый турнир, там всем нашим полегче будет)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:47
Лучше промолчать, чем поле обвинять...
tims
tims
сегодня в 00:45
А яйца квадратные армейцам не мешали?..
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:45
То поле не то, то воздух не тот, то лица у соперников страшные, то.... то... Тупые отмазки пошли!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 00:45
Словесный понос у Гончаренко
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:43
Плохому танцору всегда что-то мешает
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