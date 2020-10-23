Ненужный пенальти, букет жёлтых карточек и невезение Эджуке. Дебютный гол Гаича не помог ЦСКА обыграть «Вольфсберг»

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сегодня, 00:50

«Соккер.ру» делится свежими впечатлениями от игры в Клагенфурте.

Почему в Клагенфурте, ведь пункт приписки соперника «армейцев» указан в названии клуба. Всё довольно просто. Вольфсберг — городишко маленький. Тамошний стадион «Лаванталь» тоже так себе, поэтому «волки» проводят международные матчи в соседнем Клагенфурте, где имеется приличный стадион на 30 000 мест (с неважным газоном) и весьма неказистая «Аустрия», играющая во второй австрийской Бундеслиге.

Виктор Ганчаренко снова поставил на правый фланг Виктора Васина, отрядив в атаку Адольфо Гаича. Фёдор Чалов присел в запас. Там же на лавочке мелькнуло скуластое лицо Ильзата Ахметова, что не могло не обрадовать «армейских» болельщиков. Наконец один из ведущих полузащитников команды избавился от своих болячек.

ЦСКА быстро и как то очень легко повёл в счёте. На пятой минуте Адольфо Гаич, получив мяч от Николы Влашича на линии штрафной, пробил низом. Вратарь Александр Кофлер запоздал с броском, и мяч воткнулся в угол ворот. В этот момент подумалось, ну сейчас голы посыплются, настолько разными показались весовые категории соперников. Но развивать успех гости не стали. Сознательно отдали мяч «волкам», которые довольно дерзко обстреливали ворота Игоря Акинфеева с неприлично дальней дистанции. Всё бы ничего, если б не несколько ненужных штрафных и совсем излишних жёлтых карточек Николы Влашича и Наира Тикнизяна.

Парочку дежурных ударов армейцы, конечно, нанесли, но Кофлер был бдителен. Однако ЦСКА выглядел каким-то расслабленным и ленивым, за что и был наказан. «Волки» прощупали самое тонкое место в «армейской» обороне, где не всегда успевал Васин. Где тонко, там в итоге и порвалось. Рутинный, на первый взгляд, заброс в «армейскую» штрафную обернулся неприятностью. Виктор уронил Деяна Йовелича безо всякой на то надобности. Серб не добирался до мяча, а его партнёр и вовсе залез в офсайд. Что сделано, то сделано. Немецкий судья указал на точку, заодно предъявив жёлтую карточку виновнику эпизода. Капитан «Вольфсберга» переиграл Акинфеева — 1:1. До перерыва оставалось три минуты, а больше ничего интересного в это время не произошло. Как ни прискорбно признавать, но этот итог первого тайма оказался вполне закономерным.

На второй тайм «армейцы» вышли без Васина и Тикнизяна, но с Аланом Дзагоевым и Чидера Эджуке. На правый фланг обороны отправился Константин Марадишвили. Были надежды, что сейчас ЦСКА выйдет из полудремотного состояния. Но начало второго тайма осталось за «волками». Гости же продолжали коллекционировать жёлтые карточки. Сразу три игрока (Бахтиёр Зайнутдинов, Чидера Эджуке и Иван Обляков) получили предупреждения на ровном месте. Хозяева продолжали искать дырочки в «армейской» обороне, гости же продолжали лениво отмахиваться.

Но на 56-й минуте стремительный Эджуке разметал соперников по штрафной, вышел на убойную позицию. Бац-бац и мимо. Такие моменты, конечно, надо реализовывать. После этого промаха гости заметно ожили, во много благодаря Облякову и Зайнутдинову. Добавил остроты и выход Фёдора Чалова. Гаич после гола вообще растворился на поле. И вскоре Фёдор бил наверняка, но на пути мяча подвернулся игрок соперника.

И пошла игра на пресловутых встречных курсах. Мячик налево, мячик направо. Игорь Дивеев выручил москвичей, выбив мяч, летевший в ворота. Через пару минут защитник «армейцев» мог совершить ещё один подвиг, попади в ворота после подачи углового. Не попал.

В концовке встречи обе команды разбегались, словно и не было этих девяноста минут. Острая атака «Вольфсберга» три в три. Пожадничал Марио Павелич, не стал отдавать мяч свободному футболисту по имени Элиэль Перец, вот и пробил в руки Акинфееву. Тут же ответный выпад, и снова Эджуке пробил в никуда. Если б прошло ещё минут десять, может быть, кто-то и сподобился на гол. Но немецкий судья Саша Штегеманн известил, что всё, хватит.

В итоге ничья 1:1. Наверное, не тот счёт, о котором мечтали «армейские» болельщики. «Вольфсбург» старательная, неуступчивая, но при этом вполне серенькая команда, которую надо обыгрывать в обеих встречах. ЦСКА же довольствовался ничьей, потеряв два очка. Причём по своей воле. Некий анабиоз после забитого гола и в начале второго тайма. Совершенно ненужный пенальти на ровном месте. Букет жёлтых карточек, которые могут аукнуться по ходу турнира. И невезение Эджуке, который мог спокойно положить пару-тройку мячей

Эксперимент с переводом Васина на правый фланг оказался неудачным. Во-первых, Виктор ни разу ни Марио Фернандес, и толку от него в атаке практически не было. Кроме того, Васин довольно быстро устал, упустил нападающего и привёз пенальти. Большинство угроз воротам Акинфеева приходили с «васинского» фланга. Виктор Ганчаренко ещё до перерыва понял, что надо вносить коррективы. Поэтому на второй тайм Васин уже не вышел, а Марадишвили спокойно закрыл проблемную позицию.