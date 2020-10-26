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Ван Бастен: «Ван де Беку не стоило переходить в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 10:37

Легендарный нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал решение полузащитника Донни ван Де Бека перейти в «Манчестер Юнайтед».

Очень плохо, когда такой футболист выходит на поле всего шесть или семь раз в год. Это ужасно для вашей физической формы! Вы можете заработать много денег, но вы также должны понимать, в каком клубе вы можете играть.

Речь идёт о пятилетнем контракте, который он подписал с «Манчестер Юнайтед»? Нет, это чушь собачья. Если дело в долгосрочном контракте, то вам не следует переходить в «Манчестер Юнайтед», а стоит подождать предложение от другого клуба, где вы будете играть в футбол. Вы должны хотеть выходить на поле каждую неделю.

Ранее экс-защитник МЮ Патрис Эвра заявил, что манчестерский клуб ошибся с трансфером ван де Бека.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:16
Игроку надо менять свою трансферную политику.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:41
Все выходцы стрельнувшего в одном сезоне Аякса, сейчас показывает среднюю, а то и ниже игру. Изначально было понятно, что это удачное стечение обстоятельств и не более того.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:38
Сглупил ван де бек, как и же лигт. Не те клубы выбрали для роста
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:38
Возможно и так...
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