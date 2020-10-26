Ван Бастен: «Ван де Беку не стоило переходить в „Манчестер Юнайтед“»

Легендарный нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов раскритиковал решение полузащитника перейти в «Манчестер Юнайтед».

Очень плохо, когда такой футболист выходит на поле всего шесть или семь раз в год. Это ужасно для вашей физической формы! Вы можете заработать много денег, но вы также должны понимать, в каком клубе вы можете играть.

Речь идёт о пятилетнем контракте, который он подписал с «Манчестер Юнайтед»? Нет, это чушь собачья. Если дело в долгосрочном контракте, то вам не следует переходить в «Манчестер Юнайтед», а стоит подождать предложение от другого клуба, где вы будете играть в футбол. Вы должны хотеть выходить на поле каждую неделю.