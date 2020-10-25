А. Траоре: «Не думаю, что скорость каким-то образом связана с цветом кожи»

Вингер «Вулверхэмптона» порассуждал на тему связи скорости и цвета кожи после заявления полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга о том, что футбольные комментаторы говорят лишь о скорости и силе темнокожих игроков, не признавая других качеств.

Не думаю, что скорость каким-то образом связана с цветом кожи. Когда говорят обо мне или Стерлинге, думаю, в первую очередь на ум приходит скорость.

Я не озадачен этим, знаю свои способности, свою игру. Если люди считают, что скорость – мой единственный навык – ок, нет проблем.