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А. Траоре: «Не думаю, что скорость каким-то образом связана с цветом кожи»

сегодня, 21:39

Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре порассуждал на тему связи скорости и цвета кожи после заявления полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга о том, что футбольные комментаторы говорят лишь о скорости и силе темнокожих игроков, не признавая других качеств.

Не думаю, что скорость каким-то образом связана с цветом кожи. Когда говорят обо мне или Стерлинге, думаю, в первую очередь на ум приходит скорость.

Я не озадачен этим, знаю свои способности, свою игру. Если люди считают, что скорость – мой единственный навык – ок, нет проблем.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:07
Всё больше прихожу к этому выводу
dimagas2
dimagas2 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 22:53
Я тоже далеко не историк,узнал этот факт в историческом романе и потом уже прочел в более глубокой литературе)
протон1
протон1 ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 22:38
ну тут я удивлен. какие ирландцы. я конечно не истрик. но увы. ...
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 22:34, ред.
Смотря игру Стерлинга ни о какой силе речь не идет, скорость и то с натяжкой, поэтому им стоит начать играть и показывать что то, а не болтать и выставлять себя посмешищами.
dimagas2
dimagas2 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 22:31
Если на то пошло то 70% рабов были ирландцами,их везти было дешевле чем с Африки.Да и после востания 1641 года их в Англии за людей не считали,правда об этом нигеры вообще молчат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:22
Связано. У чёрных немного по другому расположены толи связки, толи мышцы на ногах.
Из-за этого они носятся как реактивные...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:04
На этот вопрос точно ответит федун он знаток негров.
David Young
David Young
сегодня в 21:58
Я думаю, тут почти всё индивидуально. Не вижу ничего принципиально оскорбительного в том, чтобы отмечать скорость какого-либо футболиста как его (или её) основное положительно качество как спортсмена. Поскольку иногда одно качество действительно выделяется на фоне других. На мой взгляд, собственное развитие как футболиста является тем самым рычагом, за который нужно дёрнуть, чтобы развеять сомнения, что у тебя есть лишь одно или два значительно футбольное качество.
протон1
протон1
сегодня в 21:57
когда же закончится этот расизм?. ну сколько можно. вон в америке что творится вечно. чья вина что например чтемнокожих сделали рабами7. тех же конкистаторов. миссионеров. европейцев которые колонизировали африканские страны. кто виноват темнокожие? дажили бы они спокойно и без ваших евроценностей у себя ноормально
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:49
Все цвета важны! Особенно чёрные!😜
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:47
Черные шустрые ребята,попробуй саванне от льва драпануть,только шустрые и выживали)))
RiotZero
RiotZero
сегодня в 21:45
За века, которые негры были в рабстве у них очень хорошо развилась выносливость, а ну по пробуй махать на жаре ножом 69 рубки тростника
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 21:42, ред.
Рахимка снова разбушевался) Надо со следующего сезона на оба колена вставать командам, пожалуй. В идеале еще вместо детей нужно выходить за руку с неграми и целовать их в зад y перед стартом игры... Рахимка заценит.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:39
Интересный вопрос, однако)
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