Руни: «„Эвертон“ может занять место в топ-4 в этом сезоне»

Бывший нападающий и воспитанник «Эвертона» считает, что «ириски» смогут финишировать в топ-4 по итогам нынешнего сезона.

Для «Эвертона» вполне реально занять место в четвёрке сильнейших. Это будет сложно, потому что за эти места будут бороться семь или восемь команд, но место в четвёрке должно стать целью «Эвертона», учитывая их старт в нынешнем сезоне. Если они смогут находиться в топ-4 до января, и купят Анчелотти ещё несколько игроков, то у них есть все шансы на это.

Их самая большая проблема — это глубина состава. В лице Сигурдссона и Бернарда у них есть футболисты, которые могут усилить игру со скамейки запасных, но им нужен ещё один или два новых игрока. Им нужна замена для Аллана и ещё один футболист, который сможет подменять Калверта-Льюина, если противник сможет нейтрализовать его. Но, как мы видели в матче с «Ливерпулем», «Эвертон» умеет справляться с проблемами.

Трансформация команды начинается с тренера. Я ожидал, что Анчелотти будет хорошо тренировать команду, а он только подтвердил это. Он блестяще выполняет свою работу.