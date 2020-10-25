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Руни: «„Эвертон“ может занять место в топ-4 в этом сезоне»

сегодня, 14:18

Бывший нападающий и воспитанник «Эвертона» Уэйн Руни считает, что «ириски» смогут финишировать в топ-4 по итогам нынешнего сезона.

Для «Эвертона» вполне реально занять место в четвёрке сильнейших. Это будет сложно, потому что за эти места будут бороться семь или восемь команд, но место в четвёрке должно стать целью «Эвертона», учитывая их старт в нынешнем сезоне. Если они смогут находиться в топ-4 до января, и купят Анчелотти ещё несколько игроков, то у них есть все шансы на это.

Их самая большая проблема — это глубина состава. В лице Сигурдссона и Бернарда у них есть футболисты, которые могут усилить игру со скамейки запасных, но им нужен ещё один или два новых игрока. Им нужна замена для Аллана и ещё один футболист, который сможет подменять Калверта-Льюина, если противник сможет нейтрализовать его. Но, как мы видели в матче с «Ливерпулем», «Эвертон» умеет справляться с проблемами.

Трансформация команды начинается с тренера. Я ожидал, что Анчелотти будет хорошо тренировать команду, а он только подтвердил это. Он блестяще выполняет свою работу.

Напомним, что «Эвертон» занимает первое место в АПЛ, имею игру в запасе. «Ириски» набрали 13 очков в пяти матчах.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 15:23
Вполне возможно, хотя будет очень сложно. Тоже можно сказать про все команды АПЛ. Пока что далеко не очевидно, кто займёт какое еврокубковое место. Команды, считающиеся большими фаворитами, могут оказаться ниже тех, кто не столь богат и силён. Но за счёт хорошей игры и добычи максимума очков Эвертон, Лестер, и может быть даже Вулверхэмптон, Астон Вилла, или Лидс Юнайтед, могут оказаться в еврокубковой зоне, в том числе и в первой четвёрке. За исключением Кристал Пэласа, который очень крепок, но крайне вряд ли сможет оказаться в еврокубковой зоны, все команды (на данный момент) первой половины таблицы будут бороться за самые высокие из возможных еврокубковых мест. Пока что и в плане результатов, и в плане качества игры, АПЛ очень интригует и впечатляет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:55
это просто эль был крепок)))))))))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:32
А может они хотят первое место,какое ещё четвёртое!?
ДСА
ДСА
сегодня в 14:23
Пока шансы есть.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:23
В АПЛ в этом сезоне предстоит, как никогда, "нешуточная борьба" за места, которые позволяют играть- в ЛЧ...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:20
да, вполне возможно, что может
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