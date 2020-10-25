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Шоу: «Менди позволил „Челси“ удержать ничью»

сегодня, 12:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвёл итоги матча 6-го тура АПЛ против «Челси» (0:0). Англичанин считает, что «синим» удалось сыграть вничью благодаря великолепной игре голкипера Эдуара Менди.

Мы создали много хороших моментов. Их вратарь делал прекрасные сэйвы. Он сделал несколько очень хороших сэйвов, которые позволили «Челси» остаться в игре.

Мы защищались намного лучше, чем раньше, особенно против такой хорошей команды, у которой есть высококлассные игроки в каждой линии.

«Челси» практически не создал моментов, а мы преуспели в этом аспекте. Мы могли забить гол, даже два. Мы должны были взять три очка в этом матче.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:20
Обе команды больше думали о защите.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:16, ред.
Лучше бы Кепа стоял в воротах у пенсионеров, а так да Менди спас их от 2 голов
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:12
Хорошо себя зарекомендовал.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:54
От фейлов Кепика пора уже отвыкать.
drug01
drug01
сегодня в 12:50
Игра по счёту!!!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:35
возможно и так
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:29
Ничья хороший результат
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