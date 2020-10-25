Шоу: «Менди позволил „Челси“ удержать ничью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу подвёл итоги матча 6-го тура АПЛ против «Челси» (0:0). Англичанин считает, что «синим» удалось сыграть вничью благодаря великолепной игре голкипера Эдуара Менди.
Мы создали много хороших моментов. Их вратарь делал прекрасные сэйвы. Он сделал несколько очень хороших сэйвов, которые позволили «Челси» остаться в игре.
Мы защищались намного лучше, чем раньше, особенно против такой хорошей команды, у которой есть высококлассные игроки в каждой линии.
«Челси» практически не создал моментов, а мы преуспели в этом аспекте. Мы могли забить гол, даже два. Мы должны были взять три очка в этом матче.