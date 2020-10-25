Шоу: «Менди позволил „Челси“ удержать ничью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги матча 6-го тура АПЛ против «Челси» (0:0). Англичанин считает, что «синим» удалось сыграть вничью благодаря великолепной игре голкипера .

Мы создали много хороших моментов. Их вратарь делал прекрасные сэйвы. Он сделал несколько очень хороших сэйвов, которые позволили «Челси» остаться в игре.

Мы защищались намного лучше, чем раньше, особенно против такой хорошей команды, у которой есть высококлассные игроки в каждой линии.

«Челси» практически не создал моментов, а мы преуспели в этом аспекте. Мы могли забить гол, даже два. Мы должны были взять три очка в этом матче.