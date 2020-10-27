Зидан сообщил о готовности Азара и прокомментировал недовольство Иско

1603774159

сегодня, 07:49

Полузащитник «Реала» восстановился после травмы и может принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщил главный тренер «сливочных» .

Азар [тренируется] с нами, потому что готов. Это хорошая новость. Мы все очень рады, что он снова с командой. Мы посмотрим, как можно будет его использовать [в матче с «Боруссией»]. Это очень хорошие новости для нас.

Зидан также прокомментировал высказывание хавбека своей команды Иско, который выразил недовольство своим игровым временем.