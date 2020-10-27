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Зидан сообщил о готовности Азара и прокомментировал недовольство Иско

сегодня, 07:49
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Эден Азар восстановился после травмы и может принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщил главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.

Азар [тренируется] с нами, потому что готов. Это хорошая новость. Мы все очень рады, что он снова с командой. Мы посмотрим, как можно будет его использовать [в матче с «Боруссией»]. Это очень хорошие новости для нас.

Зидан также прокомментировал высказывание хавбека своей команды Иско, который выразил недовольство своим игровым временем.

Иско хочет играть, как и все, это позитивный момент. Футболисты всегда хотят быть на поле и должны быть готовы к этому.

Все игроки хорошо подготовлены, но я принимаю решение о стартовом составе. Это не изменится. В нашей команде всегда было только так.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:03
Реал загнал себя в сложное положение нужен выигрыш.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:57
Побеждать нужно по-любому.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:54
Надо было всё же Иско продавать, а Хамеса оставлять.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:53
Тренеру всегда виднее...
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