Зидан сообщил о готовности Азара и прокомментировал недовольство Иско

Полузащитник «Реала» Эден Азар восстановился после травмы и может принять участие в предстоящем матче Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии». Об этом сообщил главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
Азар [тренируется] с нами, потому что готов. Это хорошая новость. Мы все очень рады, что он снова с командой. Мы посмотрим, как можно будет его использовать [в матче с «Боруссией»]. Это очень хорошие новости для нас.
Зидан также прокомментировал высказывание хавбека своей команды Иско, который выразил недовольство своим игровым временем.
Иско хочет играть, как и все, это позитивный момент. Футболисты всегда хотят быть на поле и должны быть готовы к этому.
Все игроки хорошо подготовлены, но я принимаю решение о стартовом составе. Это не изменится. В нашей команде всегда было только так.