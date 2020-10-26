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Два игрока «Динамо» Киев заразились коронавирусом

сегодня, 16:09
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)Динамо28.10.2020 в 23:00 Не начался

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщает, что два игрока клуба заразились коронавирусом.

Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» игроки и персонал первой команды «Динамо» прошли обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

К сожалению, у двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты выявились положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с «Ференцварошем».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
сегодня в 16:53, ред.
Я тоже с иронией)...
Про птиц не надо разьяснять, надеюсь?)...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 16:45
Это он с иронией сказал. Надо уметь читать между строк....
Footbolista
Footbolista ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 16:27
Птичий грипп самый страшный...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:15
Свиной грипп страшнее.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:11
Это не есть хорошо.
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