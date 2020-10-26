Два игрока «Динамо» Киев заразились коронавирусом

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщает, что два игрока клуба заразились коронавирусом.

Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» игроки и персонал первой команды «Динамо» прошли обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

К сожалению, у двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты выявились положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с «Ференцварошем».