Гнабри вернулся в расположение «Баварии» и сможет сыграть с «Локомотивом»

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сегодня, 09:17

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что полузащитник вернулся в расположение команды и сможет принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

На прошлой неделе стало известно, что тест 25-летнего футболиста на коронавирус дал положительный результат.

После Гнабри сдал еще четыре теста, все показали отрицательный результат, а также тест на антитела, который не выявил их наличие. Министерство здравоохранения Мюнхена пришло к выводу, что первый тест показал ложный результат, поэтому приняло решение снять карантинные ограничения с игрока.