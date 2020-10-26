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Гнабри вернулся в расположение «Баварии» и сможет сыграть с «Локомотивом»

сегодня, 09:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 20:55 Не начался

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что полузащитник Серж Гнабри вернулся в расположение команды и сможет принять участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».

На прошлой неделе стало известно, что тест 25-летнего футболиста на коронавирус дал положительный результат.

После Гнабри сдал еще четыре теста, все показали отрицательный результат, а также тест на антитела, который не выявил их наличие. Министерство здравоохранения Мюнхена пришло к выводу, что первый тест показал ложный результат, поэтому приняло решение снять карантинные ограничения с игрока.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:29
Трындец Локо!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:18
Локомотиву все равно кто выйдет против них))
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