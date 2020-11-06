Ганчаренко о травме Фернандеса: «По его ощущениям, вроде ничего страшного»

Главный тренер ЦСКА после поражения от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал о состоянии травмированного защитника армейцев .

Пока неизвестно, что с Марио. Его состояние мы оценим завтра. По его ощущениям, вроде бы ничего страшного быть не должно.

Марио — наш ключевой игрок и в атаке, и обороне. Именно в защите, в первую очередь, нам его не хватило. Зная его надёжность, с его фланга мало что приходит. Баха (Прим. — Бахтиор Зайнутдинов) у нас не профильный крайний защитник. Было много проникающих передач за спину между центральными и крайними защитниками, что не очень хорошо для обороны.