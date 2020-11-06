ГлавнаяНовости

Ганчаренко о травме Фернандеса: «По его ощущениям, вроде ничего страшного»

сегодня, 02:34
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после поражения от «Фейеноорда» (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы рассказал о состоянии травмированного защитника армейцев Марио Фернандеса.

Пока неизвестно, что с Марио. Его состояние мы оценим завтра. По его ощущениям, вроде бы ничего страшного быть не должно.

Марио — наш ключевой игрок и в атаке, и обороне. Именно в защите, в первую очередь, нам его не хватило. Зная его надёжность, с его фланга мало что приходит. Баха (Прим. — Бахтиор Зайнутдинов) у нас не профильный крайний защитник. Было много проникающих передач за спину между центральными и крайними защитниками, что не очень хорошо для обороны.

Все новости
Марио Фернандес получил повреждение в матче ЦСКА с «Фейеноордом»
Вчера, 23:51 Комментарии19
В сборной России отреагировали на возможное заражение Шунина коронавирусом
Вчера, 19:03 Комментарии3
ОфициальноТест Шунина на коронавирус показал сомнительный результат
Вчера, 17:41 Комментарии23
Йевтич получил удар по лицу и потерял сознание
04 ноября ВидеоКомментарии4
Ахметов пропустил матч с «Ротором» из-за почечной колики
01 ноября Комментарии13
Дзюба не сыграет с «Химками» из-за небольшого повреждения
01 ноября Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:36
Хорошо бы если так
blitz
blitz
сегодня в 02:35, ред.
Ну и хорошо если без серьезной травмы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100