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Ахметов пропустил матч с «Ротором» из-за почечной колики

01 ноября 2020, 19:52
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Пресс-служба ЦСКА отсутствие полузащитника Ильзата Ахметова в матче 13-го тура РПЛ против «Ротора».

Как вы знаете, Ахметов приехал с командой в Волгоград, но в заявку не вошёл. Причина — почечная колика. Сейчас у Ильзы с самочувствием всё в порядке, но тренерский штаб и врачи решили освободить его от игры.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
01 ноября в 20:56
Не самая хреновая болезнь.
drug01
drug01
01 ноября в 20:55
Здоровья все будет хорошо
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 ноября в 20:30
спасибо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
01 ноября в 20:28
Слава богу, а я пока не избавился, но беспокойств нет. Удачи
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 20:19
Да, что за беда с ним.
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 ноября в 20:18
это пройденный этап)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
01 ноября в 20:14
Давай я тебе объясню, что это и отчего. В РФ возможно из-за воды, возможно из-за особенностей питания, а возможно из-за того и другого вместе 75% населения имеют камни в почках. Размером от песчинок до 5 см. Они расположены по разному и ведут себя по разному. При любом движении камня (камушка) возникает колика. Боль , из-за которой на стену хочется лезть. Иногда кратковременно, иногда долго. Снимается этот спазм по разному. Можно принять обезболивающее, выпить пару банок пива и все выходит. А может и покричать придется. Поэтому это дело к режиму не относится. При этом большая часть населения и не подозревает о наличии у них этого. Так что живи и не парься. Здоровья всем и без колик.
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 20:07
а говорили у них режим))))
95-shishani-95
95-shishani-95
01 ноября в 20:05
Почечная колика это конечно очень неприятно!
oFANATo
oFANATo
01 ноября в 20:04
Здоровья Ильзату!
mondial18
mondial18
01 ноября в 19:55
это серьезно
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 19:54
Ахметов без колик не играет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 19:53
Вот только выходил
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