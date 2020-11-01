Ахметов пропустил матч с «Ротором» из-за почечной колики

Пресс-служба ЦСКА отсутствие полузащитника Ильзата Ахметова в матче 13-го тура РПЛ против «Ротора».
Как вы знаете, Ахметов приехал с командой в Волгоград, но в заявку не вошёл. Причина — почечная колика. Сейчас у Ильзы с самочувствием всё в порядке, но тренерский штаб и врачи решили освободить его от игры.
Как вы знаете, Ахметов приехал с командой в Волгоград, но в заявку не вошёл. Причина — почечная колика. Сейчас у Ильзы с самочувствием всё в порядке, но тренерский штаб и врачи решили освободить его от игры pic.twitter.com/bBIW576V5n— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 1, 2020