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В сборной России отреагировали на возможное заражение Шунина коронавирусом

вчера, 19:03

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал новость о сомнительном тесте на коронавирус, который сдал вратарь московского «Динамо» Антон Шунин.

Тренерский и медицинский штаб сборной России внимательно следят за состоянием игроков, вызванных для подготовки к ближайшим матчам. У нас уже есть опыт октябрьского сбора, когда футболисты сдавали сомнительные тесты и были вынуждены покинуть расположение команды.

Именно поэтому сейчас был сформирован и обнародован резервный список игроков, которые могут быть довызваны в сборную при необходимости. Если в списке будут изменения, мы обязательно о них сообщим. Но это будет не раньше воскресенья, когда команда соберётся в Новогорске для подготовки к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:05
У Сафонова появляется шанс, хотя вряд ли. Есть любимчик ССЧ Гилерме.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:44
Шунин решил переболеть пораньше.
Loko57
Loko57
вчера в 19:21
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