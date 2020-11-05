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Тест Шунина на коронавирус показал сомнительный результат

вчера, 17:41

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Вратарь был сразу изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без каких-либо симптомов заболевания. В известность о произошедшем врачи «Динамо» незамедлительно поставили тренерский и медицинский штаб национальной сборной России.

«Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба — отрицательные», — говорится в заявлении на сайте «Динамо».

Напомним, что Шунин получил вызов в сборную России для подготовки к матчам пятого и шестого тура Лиги Наций против Турции и Сербии, а также к товарищеской игре против Молдавии.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ mortid (раскрыть)
сегодня в 00:24
Полностью согласен
димон 37
димон 37
вчера в 22:43
Есть гилерма
mortid
mortid ответ Жека10 (раскрыть)
вчера в 21:52
Закончится, когда мировая финансовая система полностью перейдёт на виртуальные деньги и на образование без присутствия ученика в учебном заведении, когда цифровые технологии полностью сожрут душу человека, всё идёт по плану. Одно только исчезновение наличных денег даёт тотальный контроль над стадом. Любая, даже копеечная транзакция будет как на ладони c мельчайшими подробностями. Не зря же сегодня овцам вдалбливают в башку, что мир прежним не будет ;)
Kosmos58
Kosmos58 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:58
... и я к тому же! Нельзя быть чуть-чуть беременным!! Или да, или нет!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 20:15
Надеюсь, что с ним все в порядке! Не за горами уже матчи сборной России против Турции и Сербии. Давай, Антон, выздоравливай!
протон1
протон1
вчера в 19:56
что значит сомнительный? модераторы могут мне объяснить что это такое? что за бардак ?
Сп62
Сп62 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:46
Поскольку, как отмечает Яндекс, 40% тестов ошибочны, то и результаты теста Шунина естественно будут сомнительны. Вопросы есть? Вопросов нет!
particular
particular
вчера в 19:31, ред.
Как показывает практика, наши спортсмены и пос@ать не могут тОлком, и крови капнуть не способны 😉 Всё через одно место, из которого анализы редко берут 😀
Жека10
Жека10
вчера в 19:23
да коронавирус этот не закончится никогда.Чего новости об этом писать?
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:51
Опять тест сомнительный? Что это?
Или положительный или отрицательный, другого быть не может.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:50
сомнительный это какой COVID-19 + сифон...!?
Пишите хотья чсно без догадок...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:41
твоюжемать(
112910415
112910415
вчера в 18:40
здоровья Антону !
berda2003
berda2003
вчера в 18:31
на яндексе пишут, что 40% при тестировании туфта, а на соккере, что в динамо местный лепила сомневается Шунин ли это...
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
вчера в 18:24
'Сомнительный' это как? :D Бывает либо положительный либо отрицательный
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:18
Сомнительный=положительный по ходу!Здоровья!
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 18:16
Тест проводил видимо "сомнительный лаборант".
Footbolista
Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:12
Положительный...в котором сомневается руководство Динамо...
LOpp
LOpp
вчера в 18:06
Что значит сомнительный результат?
drug01
drug01
вчера в 17:57
Сейчас от врачей зависит весь наш футбол.... Берегите здоровье!
Footbolista
Footbolista
вчера в 17:47, ред.
Новое слово в отечественной медицине..."сомнительный результат"...
David Young
David Young
вчера в 17:45
Плохие новости. Здоровья Антону Шунину.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:42
Вот и причина хорошей игры.
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