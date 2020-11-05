Тест Шунина на коронавирус показал сомнительный результат

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вчера, 17:41

Голкипер московского «Динамо» и сборной России сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Вратарь был сразу изолирован от команды и находится в условиях домашнего карантина без каких-либо симптомов заболевания. В известность о произошедшем врачи «Динамо» незамедлительно поставили тренерский и медицинский штаб национальной сборной России.

«Самочувствие у Антона хорошее. Тесты остальных игроков и тренерского штаба — отрицательные», — говорится в заявлении на сайте «Динамо».

Напомним, что Шунин получил вызов в сборную России для подготовки к матчам пятого и шестого тура Лиги Наций против Турции и Сербии, а также к товарищеской игре против Молдавии.