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Тренер «Вероны»: «Ибра удивил всех, он всё еще топовый футболист»

вчера, 23:54
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Вероны» Иван Юрич поделился мнением об игре Златана Ибрагимовича накануне матча с «Миланом» в Серии А.

Ибра удивил всех, я был удивлен его игрой. Не ожидал, что он будет таким свежим.

«Милан» поднял качество по сравнению с предыдущим сезоном, они играют в очень современный футбол, много бегают. Они выглядят как здоровая команда.

«Милан» играет в отличный футбол. Если вы позволите им играть, они будут играть. Если вы закроете их, они найдут Ибру длинной передачей. У них есть тысяча решений. Ибра все еще силен в своей игре, технике и духе. Он все еще топовый игрок. Конечно, я бы хотел, чтобы он был моей команде.

Ранее Ибрагимович был признан лучшим игроком Серии А в октябре.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:43
Вот кому подойдет погоняло "феномен"
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 00:40
В ходи-пасуй лиге много напрягаться не надо, даже 39 летний Ибра выжигает поле
Cat01
Cat01
сегодня в 00:39
Он всегда будет супер игроком
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