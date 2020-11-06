Тренер «Вероны»: «Ибра удивил всех, он всё еще топовый футболист»

Главный тренер «Вероны» поделился мнением об игре накануне матча с «Миланом» в Серии А.

Ибра удивил всех, я был удивлен его игрой. Не ожидал, что он будет таким свежим.

«Милан» поднял качество по сравнению с предыдущим сезоном, они играют в очень современный футбол, много бегают. Они выглядят как здоровая команда.

«Милан» играет в отличный футбол. Если вы позволите им играть, они будут играть. Если вы закроете их, они найдут Ибру длинной передачей. У них есть тысяча решений. Ибра все еще силен в своей игре, технике и духе. Он все еще топовый игрок. Конечно, я бы хотел, чтобы он был моей команде.