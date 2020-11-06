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Дж. Симеоне: «Я хочу остаться в „Кальяри“. Мне здесь хорошо»

сегодня, 17:46

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне, выступающий на правах аренды в «Кальяри», заявил, что хотел бы остаться в клубе из Сардинии.

Во время локаута я сосредоточился на многих аспектах, которые мне нужно было улучшить. Особенно умственно. Я воспользовался временем, проведенным дома, чтобы посмотреть много матчей «Атлетико», тренируемого моим отцом, и некоторые из моих собственных матчей.

Я думаю, что расту; «Кальяри» может мне очень помочь, чтобы продолжать это делать. Спортивный центр прекрасен, и клуб работает очень хорошо.

Мне здесь хорошо, и я хочу остаться надолго.

25-летний форвард забил пять мячей в шести матчах Серии А в текущем сезоне.

Недавно появлялась информация, что Диего Симеоне намерен заполучить своего сына в «Атлетико».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:28
Человек пашет!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:05
Всем бы таких игроков.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 17:51
Если хорошо игра идет нужно оставаться.
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