Дж. Симеоне: «Я хочу остаться в „Кальяри“. Мне здесь хорошо»

Нападающий «Фиорентины» , выступающий на правах аренды в «Кальяри», заявил, что хотел бы остаться в клубе из Сардинии.

Во время локаута я сосредоточился на многих аспектах, которые мне нужно было улучшить. Особенно умственно. Я воспользовался временем, проведенным дома, чтобы посмотреть много матчей «Атлетико», тренируемого моим отцом, и некоторые из моих собственных матчей.

Я думаю, что расту; «Кальяри» может мне очень помочь, чтобы продолжать это делать. Спортивный центр прекрасен, и клуб работает очень хорошо.

Мне здесь хорошо, и я хочу остаться надолго.