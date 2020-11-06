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Игуаин — о Лаутаро: «Я вижу в нём большой потенциал»

сегодня, 22:13

Бывший нападающий «Наполи», «Милана» и «Ювентуса» Гонсало Игуаин похвалил нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Я вижу в нем большой потенциал, он очень молод и начинает в «Интере», что непросто в его возрасте. У Лаутаро отличные навыки, я надеюсь, что он сможет доставить большую радость национальной команде Аргентины. Трудно судить игрока в 24 года, у него впереди долгая карьера.

Я хотел бы оценить его, когда его путь закончится. После того как он останется на таком высоком уровне в течение многих лет.

Напомним, что недавно Игуаин перебрался в клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

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