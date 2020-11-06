Игуаин — о Лаутаро: «Я вижу в нём большой потенциал»

Бывший нападающий «Наполи», «Милана» и «Ювентуса» похвалил нападающего «Интера» .

Я вижу в нем большой потенциал, он очень молод и начинает в «Интере», что непросто в его возрасте. У Лаутаро отличные навыки, я надеюсь, что он сможет доставить большую радость национальной команде Аргентины. Трудно судить игрока в 24 года, у него впереди долгая карьера.

Я хотел бы оценить его, когда его путь закончится. После того как он останется на таком высоком уровне в течение многих лет.