Лаудруп: «Не верю, что Эриксен тактически не подходит „Интеру“»

Легенда датского футбола поделился мнением об игре полузащитника в «Интере».

Я не верю, что он не подходит для итальянского футбола. Эриксен — великий игрок. Технически Кристиан способен играть в этой команде, но, возможно, причины кроются в другом. Ментальность, может быть, культура. Но я не могу поверить, что он не может тактически адаптироваться.

Я думаю, что Эриксену захочется поискать что-нибудь новое. Но это тоже будет непросто. Нелегко будет найти клуб, который захочет платить деньги, учитывая, как мало он играл.