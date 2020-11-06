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Лаудруп: «Не верю, что Эриксен тактически не подходит „Интеру“»

сегодня, 13:58

Легенда датского футбола Микаэль Лаудруп поделился мнением об игре полузащитника Кристиана Эриксена в «Интере».

Я не верю, что он не подходит для итальянского футбола. Эриксен — великий игрок. Технически Кристиан способен играть в этой команде, но, возможно, причины кроются в другом. Ментальность, может быть, культура. Но я не могу поверить, что он не может тактически адаптироваться.

Я думаю, что Эриксену захочется поискать что-нибудь новое. Но это тоже будет непросто. Нелегко будет найти клуб, который захочет платить деньги, учитывая, как мало он играл.

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Zak11
Zak11
сегодня в 14:07
а Конте зато считает, что очень подходит. С таким составом проиграл финал испытывающей проблемы Севилье. В Серии А тоже не ахти как
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:00
бежать надо оттуда. всего 28 лет, еще лет 5 может играть на хорошем уровне
ДСА
ДСА
сегодня в 13:59
В нем просто разочаровались.
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