Непомнящий: «В „Локомотиве“ роль лидера взял на себя Антон Миранчук»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал игру «Локомотива» в последних матчах.
«Локомотив» достойно смотрится в Лиге чемпионов на фоне «Баварии» и «Атлетико» — потому, что не боится им проиграть. И действует раскованно. А вот в РПЛ любой пропущенный мяч ребята воспринимают как ЧП. Сразу начинают нервничать, ошибаться. Это и называется психологическая неустойчивость. Отсюда три поражения кряду — от «Ротора», «Сочи» и «Динамо». К тренеру тоже возникают вопросы.
Я, например, не понял, почему в матче с «Динамо» после первого тайма заменили Миранчука. В любой команде есть ключевая фигура. В ЦСКА — Влашич, в «Зените» — Дзюба. В «Локомотиве» роль лидера после отъезда брата взял на себя Антон. Почти в каждом матче забивает или отдает голевой пас. И когда такого исполнителя неожиданно убирают с поля при счете 1:2, у команды это вызывает, мягко говоря, недоумение. Еще удивило недавнее высказывание Марко Николича, мол, футболисты «Локомотива» делят матчи на важные и не очень. Мне кажется, тренер не должен говорить так о своих игроках. Наоборот, за них нужно стоять горой.