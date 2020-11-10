Непомнящий: «В „Локомотиве“ роль лидера взял на себя Антон Миранчук»

Бывший тренер «Томи» прокомментировал игру «Локомотива» в последних матчах.

«Локомотив» достойно смотрится в Лиге чемпионов на фоне «Баварии» и «Атлетико» — потому, что не боится им проиграть. И действует раскованно. А вот в РПЛ любой пропущенный мяч ребята воспринимают как ЧП . Сразу начинают нервничать, ошибаться. Это и называется психологическая неустойчивость. Отсюда три поражения кряду — от «Ротора», «Сочи» и «Динамо». К тренеру тоже возникают вопросы.