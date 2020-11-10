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Непомнящий: «В „Локомотиве“ роль лидера взял на себя Антон Миранчук»

сегодня, 08:14

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал игру «Локомотива» в последних матчах.

«Локомотив» достойно смотрится в Лиге чемпионов на фоне «Баварии» и «Атлетико» — потому, что не боится им проиграть. И действует раскованно. А вот в РПЛ любой пропущенный мяч ребята воспринимают как ЧП. Сразу начинают нервничать, ошибаться. Это и называется психологическая неустойчивость. Отсюда три поражения кряду — от «Ротора», «Сочи» и «Динамо». К тренеру тоже возникают вопросы.

Я, например, не понял, почему в матче с «Динамо» после первого тайма заменили Миранчука. В любой команде есть ключевая фигура. В ЦСКА — Влашич, в «Зените» — Дзюба. В «Локомотиве» роль лидера после отъезда брата взял на себя Антон. Почти в каждом матче забивает или отдает голевой пас. И когда такого исполнителя неожиданно убирают с поля при счете 1:2, у команды это вызывает, мягко говоря, недоумение. Еще удивило недавнее высказывание Марко Николича, мол, футболисты «Локомотива» делят матчи на важные и не очень. Мне кажется, тренер не должен говорить так о своих игроках. Наоборот, за них нужно стоять горой.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 08:58
это хорошо когда в команде есть лидер...
andre_can
andre_can
сегодня в 08:56
в локо один лидер- грузин!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:55
Жаль третьего Миранчуку нету
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:54
Миранчук лидер. Но надолго ли?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:44
просто хочет к брату))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:42
Так взял,что от Динамиков отгребли по самое не балуй!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:32
Если такой "великий" как смолов не может остаётся только Миранчук.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:29
В Локомотиве роль лидера взял на себя Кикнадзе!!!.....потому клуб и колбасит.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:16
И это наверное правильно...удачи ему!
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