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Кириченко: «Эджуке станет игроком европейского уровня»

сегодня, 20:03

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о новичках «армейцев».

Если говорить о новичках ЦСКА, хотелось бы отметить Зайнутдинова. Это очень хорошее приобретение для ЦСКА. Он и в «Ростове» смотрелся прилично. Выносливый и универсальный игрок, который может играть и в защите, и в полузащите, и в атаке.

Гайч пока выбивается из комбинационной игры ЦСКА. Но, видимо, тренерам нужен был габаритный нападающий, который может выигрывать много борьбы. Есть надежда, что какая-то спортивная злость у него проснется. Но пока довольно сложно положительно оценить этот трансфер. Конечно, игроку нужно время на адаптацию. Но учитывая его приличную стоимость, это время тоже не должно быть безмерным.

Очень перспективно выглядит Эджуке. Да, мы видим много минусов в его игре, но это очень сильный футболист. У него хорошая скорость и техника. Таких игроков мало в чемпионате России. Уверен, что Ганчаренко вместе с тренерским штабом ЦСКА найдёт ему самое полезное применение. Его недостатки со временем исчезнут, и он станет игроком европейского уровня.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:30
Гайч медленно, но улучшает свои кондиции, а с Эджуке нужно серьзно поработать тренерам и направить всю его энергию в нужное русло и тогда дейтвительно из него вырастет ТОП.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:30
Гайч вчера сыграл полезно,постоянно напрягал оборону и прессовал противника в середине поля,что удивило,и очено "нежно" и точно дал мягкий пас под удар.Эджуке вчера сыграл менее полезно,чем обычно,но всё равно смотреть за ним интересно.И противнику жить спокойно не даёт.Что к этому приложится позитивного-увидим.
Ravshan878
Ravshan878 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 20:30
Из КАЗАХСТАНА.Узбек.
протон1
протон1
сегодня в 20:09
зайнудинов из дага чтол и он?
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:08
Если его научат голову включать!Был бы Лёня , то я и не сомневался бы в этом!А вот Картошкин....)))
beefs
beefs
сегодня в 20:05
эджуке - всадник без головы, с ним очень много нужно работать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:04
Эджуки будет топ
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