Кириченко: «Эджуке станет игроком европейского уровня»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о новичках «армейцев».

Если говорить о новичках ЦСКА , хотелось бы отметить Зайнутдинова. Это очень хорошее приобретение для ЦСКА . Он и в «Ростове» смотрелся прилично. Выносливый и универсальный игрок, который может играть и в защите, и в полузащите, и в атаке.

Гайч пока выбивается из комбинационной игры ЦСКА . Но, видимо, тренерам нужен был габаритный нападающий, который может выигрывать много борьбы. Есть надежда, что какая-то спортивная злость у него проснется. Но пока довольно сложно положительно оценить этот трансфер. Конечно, игроку нужно время на адаптацию. Но учитывая его приличную стоимость, это время тоже не должно быть безмерным.