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Глушаков: «Когда ты выигрываешь, всегда всё в кайф»

сегодня, 21:39

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о выступлениях подмосковного клуба в нынешнем сезоне.

Когда ты выигрываешь, всегда всё в кайф. Есть к чему стремиться, чтобы больше кайфовать.

Если ли ощущение, что сейчас «Химки» более цельная команда, чем в начале сезона? Не хотел бы сравнивать, что было и что сейчас. На данный момент у нас есть команда, есть коллектив. У нас одна цель — это выигрывать, потому что мы себя еще не обезопасили от вылета. Вся борьба еще впереди. Не хотел бы, чтобы меня или Мирзова как-то выделяли, это неправильно. Это не теннис и не бокс.

За счёт чего обыграли «Рубин» (2:0)? Они играли в Хабаровске [в Кубке России], это тоже сказалось, мы держали это в голове, думали, что они приедут чуть-чуть уставшими. Два гола забили, но могли еще забить.

На что способны «Химки» в этом сезоне? Надо смотреть после пяти оставшихся туров, потом еще сборы будут. Наверное, пополнение игроков новых будет какое-то. Очень сложный был календарь игр, но мы выдержали этот пресс и нагрузку.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:25
Автор бильярдного гола в лузу в подкате из-за штрафной площади наивысший кайф судя по всему ловит из-за внимания к своей скромной персоне. Как говорил доктор Быков в "Интернах": "Тщеславие - мой любимый грех."
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:43
только кайф у тебя последнее время всё реже и реже)))скоро совсем позабудешь его вкус)))
David Young
David Young
сегодня в 21:40
Глушаков тот ещё эксперт по "кайфу".
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