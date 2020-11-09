Глушаков: «Когда ты выигрываешь, всегда всё в кайф»

Полузащитник «Химок» поделился мнением о выступлениях подмосковного клуба в нынешнем сезоне.

Когда ты выигрываешь, всегда всё в кайф. Есть к чему стремиться, чтобы больше кайфовать.

Если ли ощущение, что сейчас «Химки» более цельная команда, чем в начале сезона? Не хотел бы сравнивать, что было и что сейчас. На данный момент у нас есть команда, есть коллектив. У нас одна цель — это выигрывать, потому что мы себя еще не обезопасили от вылета. Вся борьба еще впереди. Не хотел бы, чтобы меня или Мирзова как-то выделяли, это неправильно. Это не теннис и не бокс.

За счёт чего обыграли «Рубин» (2:0)? Они играли в Хабаровске [в Кубке России], это тоже сказалось, мы держали это в голове, думали, что они приедут чуть-чуть уставшими. Два гола забили, но могли еще забить.

На что способны «Химки» в этом сезоне? Надо смотреть после пяти оставшихся туров, потом еще сборы будут. Наверное, пополнение игроков новых будет какое-то. Очень сложный был календарь игр, но мы выдержали этот пресс и нагрузку.