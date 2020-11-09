Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что полузащитник «армейцев» Никола Влашич является лучшим игроком РПЛ.
Влашич — лучший игрок РПЛ. Очень крепкий, быстрый футболист, у которого сложно отобрать мяч, который может в одиночку создать момент, протащить, обыграть. Очень большой плюс для ЦСКА иметь такого игрока, который может взять инициативу в свои руки, когда не идёт игра.
Когда я был в ЦСКА, таким же образом выделялся Вагнер Лав. Он тоже хорошо держал мяч и мог создать момент из ничего.
Напомним, что Влашич был признан лучшим игроком РПЛ по итогам октября.