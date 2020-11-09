Бывший футболист ЦСКА считает, что полузащитник «армейцев» является лучшим игроком РПЛ .

Влашич — лучший игрок РПЛ . Очень крепкий, быстрый футболист, у которого сложно отобрать мяч, который может в одиночку создать момент, протащить, обыграть. Очень большой плюс для ЦСКА иметь такого игрока, который может взять инициативу в свои руки, когда не идёт игра.