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Кириченко: «Влашич — лучший игрок РПЛ»

сегодня, 19:49

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что полузащитник «армейцев» Никола Влашич является лучшим игроком РПЛ.

Влашич — лучший игрок РПЛ. Очень крепкий, быстрый футболист, у которого сложно отобрать мяч, который может в одиночку создать момент, протащить, обыграть. Очень большой плюс для ЦСКА иметь такого игрока, который может взять инициативу в свои руки, когда не идёт игра.

Когда я был в ЦСКА, таким же образом выделялся Вагнер Лав. Он тоже хорошо держал мяч и мог создать момент из ничего.

Напомним, что Влашич был признан лучшим игроком РПЛ по итогам октября.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 20:27
Так и есть, и он может стать ещё лучше.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:24
Это даже можно и не обсуждать, потому как это абсолютно очевидно.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:21
Если действительно лучший, то уедет в Европу по окончании сезона. РПЛ превращается в плантацию
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:13
Меня удивляет его сумасшедшая физическая подготовка. Он словно не устает. Может на 80-й минуте рвануть к своим воротам, отобрать мяч и начать атаку. Он реально единственный, кого не меняют по ходу игры ( из атакующих). На ногах крепкий, скорость отличная, удар отличный. Если бы рядом играл нападающий приличного уровня, то было совсем по другому.
протон1
протон1
сегодня в 20:05
а лучший судья это вилков
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:00
Никола суперский игрок. Надо ему и в лиге европы несколько голов забить и вывести команду в плей оф
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:59
Безусловно лучший в РПЛ!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:50
Согласен с Кириченко
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