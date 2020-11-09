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Талалаев: «Против доминантных соперников „Краснодар“ уступает однозначно»

вчера, 23:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением об игре «Краснодара» в матче 14-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Краснодар» на сегодняшний день обескровлен нынешним ритмом как физически, так и психологически. Тем не менее «Зенит» в этом матче давал играть. Я большего ждал от «Краснодара». Что касается состава игроков, если брать список футболистов, у «Краснодара» баланс смещен в атаку. Против доминантных соперников «Краснодар» уступает однозначно. Иногда складывается впечатление, что тренер является заложником своей же игровой идеи.

В целом, сложно обсуждать половинчатый «Краснодар». Нужно дать всем игрокам выздороветь, и после перерыва на сборные уже посмотрим, в каком состоянии будут футболисты.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:07
Тренер без опыта это основная причина.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:01
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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:38
Что то в Краснодаре идет не так - однозначно.
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