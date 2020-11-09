Талалаев: «Против доминантных соперников „Краснодар“ уступает однозначно»

Главный тренер «Ахмата» поделился мнением об игре «Краснодара» в матче 14-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Краснодар» на сегодняшний день обескровлен нынешним ритмом как физически, так и психологически. Тем не менее «Зенит» в этом матче давал играть. Я большего ждал от «Краснодара». Что касается состава игроков, если брать список футболистов, у «Краснодара» баланс смещен в атаку. Против доминантных соперников «Краснодар» уступает однозначно. Иногда складывается впечатление, что тренер является заложником своей же игровой идеи.

В целом, сложно обсуждать половинчатый «Краснодар». Нужно дать всем игрокам выздороветь, и после перерыва на сборные уже посмотрим, в каком состоянии будут футболисты.