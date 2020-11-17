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Отец Кварацхелии: «Мечта — увидеть Хвичу в „Барсе“, но он болеет за „Реал“»

17 ноября 2020, 07:54

Бадри Кварацхелия, экс-наставник «Габалы» и отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, признался, что хотел бы увидеть сына в футболке «Барселоны».

Мечта – это, конечно, «Барселона», за которую я болею, но все мои сыновья, включая Хвичу, за «Реал». Вообще, мне важно, чтобы Хвича играл в хороший футбол, было бы здорово попробовать свои силы в Европе. Нужна команда, в которой он будет играть. Переходить можно и в средний европейский клуб – я буду рад. Но сейчас рад, что он неплохо играет в России. «Рубин» – сильная команда с именем, гранд. Помню, что всегда шёл в тройке, боролся за Лигу чемпионов.

Помню ли, как «Рубин» играл с «Барселоной»? Ха-ха, не хочу вспоминать тот результат, но вообще я очень радовался за игравшего в том матче грузина Сулуквадзе. Могу прямо сейчас вспомнить все моменты той игры с его участием.

Агент 19-летнего грузина недавно рассказал о том, что Кварацхелией интересовались 5 европейских клубов.

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Все комментарии
galem72
galem72
17 ноября в 11:42
Сейчас нужно переходить в ДМ. Их новичок Варэла не даст соврать.
NOVA
NOVA
17 ноября в 11:00
ну даже сыновья его знают за кого нужно болеть!!
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков
17 ноября в 10:50
Не дай бог ему попасть к гному, пусть играет в нормальных командах.
Брулин
Брулин
17 ноября в 10:03
Если серьезно, то Хвича - молоток, и его будущее точно в Европе...
LOpp
LOpp
17 ноября в 10:02, ред.
Т.е. отец думает, что если Хвичу позовут в Барселону он откажется, так как болеет за Реал?
95-shishani-95
95-shishani-95
17 ноября в 09:39
У сборной Грузии есть свой талантливый футболист значит. Но то, что отец за Барселону, а сыновья за Реал Мадрид- это нормальное явление. К примеру, я за Реал Мадрид где-то с 2002 или 2003 года. А два моих старших сына за Ливерпуль, конечно из-за Салаха и Мане. Но они ещё дети, и их мнение со временем может поменяться. А то что Хвича, то просто обязан перейти в европейский клуб. Российская Пример-Лига это не место, где можно быстро прогрессировать!
Footbolista
Footbolista
17 ноября в 09:29, ред.
Чтобы попасть в Реал или Барсу мало играть хорошо...нужно еще что то... и это не имеет отношение непосредственно к футболу...
Mangur
Mangur
17 ноября в 09:21
    nubom
    nubom
    17 ноября в 09:21
    Главное, чтобы наши костоломы не испортили Хвиче карьеру...
    particular
    particular
    17 ноября в 09:09
    У Хвичи есть все предпосылки потоптАть газоны евротурниров... Родитель будет доволен...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 ноября в 08:32
    Хвича - очень талантливый парень . Редко столько отличных качеств сочетаются в одном футболисте. Дриблинг просто феноменальный, когда он с мячом , его действия просто завораживают. Парень отлично видит поле, передачи вырезает на раз -два, удар у парня поставлен тоже как надо. А парню то всего 19 лет, но он уже стал лидером Рубина , а ведь может и еще прибавить. Его отсутствие сразу же серьезнейшим образом сказывается на игре команды. Хвича просто влюбил в себя многих болельщиков , причем не только болеющих за Рубин.
    Удачи парню в дальнейшей карьере.
    Всем здоровья.
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 ноября в 08:32
    эти мечты не реальны))))
    mihaluch
    mihaluch
    17 ноября в 08:28
    Нужно немного подготовится и порядок.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 ноября в 08:19, ред.
    Очередь за парнем будет большая. Такой самородок многим бы сгодился.
    STVA 1
    STVA 1
    17 ноября в 08:12
    Хорошие мечты...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    17 ноября в 08:10
    Конечно, сыну всегда желаешь лучшего, но он выбрал реал...
    Garrincha58
    Garrincha58
    17 ноября в 08:08
    не по сеньке шапка ему бы подошёл итальянский чемпионат
    cska vperiod
    cska vperiod
    17 ноября в 08:03
    Если в жизни повезёт то может и попасть в Реал.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    17 ноября в 07:59
    А по итогу казанский Рубин и гороховый суп, гыгы.
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