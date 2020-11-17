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Гаврилов: «Думаю, добыть 3 очка с Сербией не составит большого труда»

сегодня, 01:21
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:45 Не начался

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов оценил игру сборной России в матче с Турцией (2:3) и поделился ожиданиями от предстоящего матча против Сербии в рамках Лиги Наций.

Понятно, что удаление Семёнова — это стечение обстоятельств. Не стоит винить только его. Глупый пас назад от Оздоева, и Семёнов решил сфолить. Решение было принято молниеносно. С другой стороны, до ворот ещё было приличное расстояние. Не факт, что форвард турков реализовал бы выход один на один. Возможно, можно было бы не трогать его. А так, мы остались вдесятером, а дальше вы сами всё видели. Хотя матч показал, что с турками можно играть и вдесятером. Это говорит о том, что сейчас они тоже не в порядке. Обидное поражение.

Хорошо, что в параллельном матче сербы сыграли вничью с венграми. Так что всё нормально. В последнем туре нам играть с Сербией. Думаю, что добыть три очка в этом матче не составит большого труда. Правда, не могу даже предположить, что мы не выиграем в Белграде. У Сербии сейчас неконкурентоспособная команда, слабенькая. Говорю так уверенно, потому что видел несколько их матчей. Надо спокойно себя чувствовать, хорошо подготовиться к игре и закончить год на мажорной ноте.

Я не считаю, что без Дзюбы команда не сможет выиграть в Белграде. В последних матчах РПЛ и Лиги чемпионов Дзюба откровенно плывёт. В распоряжении Черчесова есть форварды, которые сейчас, как минимум, не хуже Артёма в его нынешнем состоянии.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:00
Посмотрим... Но мне кажется Юрий не прав
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 01:46
Выход с группы обеспечен......сербы нам игру сольют однозначно
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:43
От сербов можно всё ожидать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:41
Посмотрим , как наши без труда три очка брать будут?!?
BarSlona
BarSlona
сегодня в 01:29
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