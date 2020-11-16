Саблин: «Мы видим исторический момент женской команды ЦСКА»

Основатель и основной владелец женской команды ЦСКА Дмитрий Саблин прокомментировал победу клуба в чемпионате России.

Хочу поздравить нашу команду с важным чемпионством. Два года подряд мы берём золотые медали, это по-настоящему исторический момент в истории клуба. Вдвойне приятно, что команда обеспечила себе место в будущем розыгрыше Лиги чемпионов. На ликование времени у нас нет, так как буквально через два дня нам предстоит тяжелый матч на выезде в Австрии, на данный момент все мысли только о нем.