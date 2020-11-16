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Саблин: «Мы видим исторический момент женской команды ЦСКА»

вчера, 21:46

Основатель и основной владелец женской команды ЦСКА Дмитрий Саблин прокомментировал победу клуба в чемпионате России.

Хочу поздравить нашу команду с важным чемпионством. Два года подряд мы берём золотые медали, это по-настоящему исторический момент в истории клуба. Вдвойне приятно, что команда обеспечила себе место в будущем розыгрыше Лиги чемпионов. На ликование времени у нас нет, так как буквально через два дня нам предстоит тяжелый матч на выезде в Австрии, на данный момент все мысли только о нем.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 23:11
Удачной игры в Австрии!
ошалевший
ошалевший
вчера в 22:44
из оперы когда о дзюбе уже не в тему,вспомним это,наш женский футбол на уровне сан марино взрослого,почитали и разошлись
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:22
Удачной игры в Австрии и только без травм.
Повелитель Пупсиков
Повелитель Пупсиков
вчера в 22:11
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 22:10, ред.
    Только это никому не интересно. Если мало кто за женскими сборными следит на чемпионатах мира, что уже говорить про российскую лигу
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:52
    Женщины зимой не играют.
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