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Радимов: «Сборная России обыграла бы Турцию, если бы не удаление»

вчера, 23:06
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

В современном футболе многое решают детали. Команды более-менее равные, поэтому выигрывает тот, кто меньше ошибается. Чем выше уровень сопротивления, тем меньше ошибок прощаются. Турция выше уровнем, чем Молдавия, а теперь представьте, если бы это была Германия. Надо быть сконцентрированными все 90 минут.

Очень правильно была построена тактика. Задача нашей сборной состояла в том, чтобы не проходили сквозные передачи и турки играли во фланги. Заставляли выбивать мяч, игроки оставались один в один, ничего страшного не происходило. Турки испытывали проблемы с выходом из обороны. При получении мяча российские футболисты максимально быстро атаковали, соперники не успевали перестроиться, поэтому создавались голевые моменты.

Оздоев совершил ошибку, отдав передачу назад, но Семенов стоял на двух ногах и не ждал этой ошибки. Если бы в атаке был Холанд, он бы убежал, даже сфолить бы никто не успел. В эпизоде со вторым голом Черышев потерял мяч, а Миранчук не побежал в штрафную, где создалось численное преимущество турецкой сборной.

После удаления перестроились хорошо, в перерыве тренеры подсказали. Можно с уверенностью сказать, что мы бы выиграли этот матч, если бы не удаление.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 00:20
А теперь представьте что Влад не физрук, а действительно тренер.... Не, пора завязывать пить.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:19
В футболе если нет.....
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 23:55
А если бы ты утром начал нормально похмеляться до самого вечера, то этого комментария не было бы!!!
beefs
beefs
вчера в 23:52
а если бы у бабушки был...
youtomee
youtomee
вчера в 23:36
А если бы у нас был еще и нападающий, а еще если 2-3 защитника хороших и тренер, то вообще бы тогда......
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 23:35
Вечно,что-нить да помешает...)))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:25
Тупо об этом щас говорить. Знаем мы про "стабильность" сборной России, которая в игре Сербией (если не ошибаюсь) чуть не упустила победу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:12
Если бы да кабы...
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