Сенников: «Сборная России не сдавалась, даже вдесятером забила гол»

Бывший футболист сборной России прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Конечно, поражение от сборной Турции очень расстроило. Естественно, на результат повлияли удаление в составе нашей сборной и спорный пенальти в её ворота. Вроде мы очень хорошо начали и забили гол, но во второй половине первого тайма команда потерялась: после удаления ребятам не удалось перестроиться на оборонительные моменты, и они пропустили два мяча. Конечно, пришлось сложновато, но были и позитивные моменты: команда не сдавалась, даже вдесятером атаковала и забила гол. С учетом того, что большую часть матча играли в меньшинстве, 2:3 — достойный результат. Конечно, он не принес нам очков, и тем не менее мы можем сделать выводы относительно того, как действовать в следующей игре и каких ошибок не допускать.