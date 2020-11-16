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Сенников: «Сборная России не сдавалась, даже вдесятером забила гол»

сегодня, 21:10
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Конечно, поражение от сборной Турции очень расстроило. Естественно, на результат повлияли удаление в составе нашей сборной и спорный пенальти в её ворота. Вроде мы очень хорошо начали и забили гол, но во второй половине первого тайма команда потерялась: после удаления ребятам не удалось перестроиться на оборонительные моменты, и они пропустили два мяча. Конечно, пришлось сложновато, но были и позитивные моменты: команда не сдавалась, даже вдесятером атаковала и забила гол. С учетом того, что большую часть матча играли в меньшинстве, 2:3 — достойный результат. Конечно, он не принес нам очков, и тем не менее мы можем сделать выводы относительно того, как действовать в следующей игре и каких ошибок не допускать.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 21:57
Надо было что то сказать ......СКАЗАЛ
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:50
Не хрен убогих отмазывать!
beefs
beefs
сегодня в 21:36
не забудьте наградить орденами...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:13
Герои Росии!
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