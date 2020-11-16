Варела: «Роналду — машина. Безотказный механизм»

Защитник «Динамо» поделился мнением о бывшем нападающем «Реала» . Уругваец выступал за «Кастилью» в сезоне 2014/2015, а также привлекался к тренировкам с первой командой мадридского клуба.

Если честно, Криштиану — не человек, хаха! Ну вот реально машина… Какой-то безотказный механизм. Он приходил на тренировку прямиком из тренажерного зала. А когда тренировка заканчивалась… Роналду снова шел в тренажерку! Нереальный профи и топ-футболист.

Поверьте, в общении Криштиану очень скромный. Абсолютно простой парень. Да, в футболе, в работе он требовательный, но это правильно и логично! Образ, который Роналду демонстрирует на камеру, не имеет ничего общего с тем, какой он на самом деле.