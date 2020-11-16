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Варела: «Роналду — машина. Безотказный механизм»

вчера, 21:26

Защитник «Динамо» Гильермо Варела поделился мнением о бывшем нападающем «Реала» Криштиану Роналду. Уругваец выступал за «Кастилью» в сезоне 2014/2015, а также привлекался к тренировкам с первой командой мадридского клуба.

Если честно, Криштиану — не человек, хаха! Ну вот реально машина… Какой-то безотказный механизм. Он приходил на тренировку прямиком из тренажерного зала. А когда тренировка заканчивалась… Роналду снова шел в тренажерку! Нереальный профи и топ-футболист.

Поверьте, в общении Криштиану очень скромный. Абсолютно простой парень. Да, в футболе, в работе он требовательный, но это правильно и логично! Образ, который Роналду демонстрирует на камеру, не имеет ничего общего с тем, какой он на самом деле.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Charismatic (раскрыть)
вчера в 23:30
Сколько он своими голами вытаскивал в самых важных моментах?! Про такое Меська может только помечтать!!!
BarSlona
BarSlona
вчера в 23:14, ред.
Очень скромный , подло наныряет 100 левых пенальти , и скромно так стоит , молчит , ждет левого пеналя)))
BarSlona
BarSlona
вчера в 23:12
Диалог в марокко ...Роналду повернись и давай .....ну давай))) Безотказный механизм ))
Charismatic
Charismatic ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:55
Это точно, столько пенальти, голов в пустые и нырков никто никогда не видел! Слава нырялде!
feris1
feris1
вчера в 22:54
Благодаря упорству и трудолюбию Рон стал тем кем он есть сейчас!
Просто лучший!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:36
Супер-машина для забивания голов! Такого игрока наверное мы никогда ещё больше не увидим! Хорошо, что он играл в наше время. Где бы он не играл, он забивает куча голов. Помогает командам завоёвывать множество трофеев своими голами!
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:21
Ощущение такое,будто НЫРЯЛДУ один бывает в залах и тренеровках...остальные стоят и смотрят на неё. ..что за бред...машина он с Андоррой...с Францией старая телега....
drug01
drug01
вчера в 21:53
Игрок на которого многие хотят быть похожи
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:44
Это не новость.
Charismatic
Charismatic
вчера в 21:38
Нырялда скромный))) Ахахах, смешная шутка))
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:37
Действительно в работоспособности ему не откажешь.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 21:34, ред.
один "совершенная машина" второй "инопланетянин".....получается только нашему Артёму ничто человеческое не чуждо
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:30
Рон это король футбола а Месська всего лишь маленькая казявка.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:27
Правильно назвал Рона
David Young
David Young
вчера в 21:27
Так и есть. И про его характер Варела тоже верно отметил.
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