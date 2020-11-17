ГлавнаяНовости

Радимов: «Отъезд Ганчаренко в Беларусь стал переломным моментом для ЦСКА»

сегодня, 01:09

Наставник «Зенита-2», бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о текущей ситуации в московском клубе.

Футболисты ЦСКА взрослеют, с опытом они могут менять схему по ходу игры, становятся более умными на поле. ЦСКА нужна была стрессовая ситуация, которая произошла с командой летом. Она сделала перелом. ЦСКА до отъезда Ганчаренко в Белоруссию и после — две разные команды.

Перед штрафной ЦСКА ускоряет игру, появилась вариативность. У армейцев много футболистов, которые умеют играть с мячом и его контролировать. В ЦСКА стала более атакующая модель. Против «красно-синих» в чемпионате России почти все играют вторым номером. Армейцы этим успешно пользуются, у них есть несколько вариантов организации атаки. С новыми покупками (Гайч, Эджуке) схема с 4 защитниками больше подходит ЦСКА. У команды больше атакующих игроков в средней линии, поэтому ошибки в защите будут.

Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это взаимопонимание в ЦСКА пришло позже. Будет ли оно улучшаться, это мы проверим в конце чемпионата.

Все новости
Гаврилов: «Думаю, добыть 3 очка с Сербией не составит большого труда»
Сегодня, 01:21 Комментарии5
Радимов: «Сборная России обыграла бы Турцию, если бы не удаление»
Вчера, 23:06 Комментарии9
Саблин: «Мы видим исторический момент женской команды ЦСКА»
Вчера, 21:46 Комментарии6
Варела: «Роналду — машина. Безотказный механизм»
Вчера, 21:26 Комментарии15
Сенников: «Сборная России не сдавалась, даже вдесятером забила гол»
Вчера, 21:10 Комментарии7
Варела: «В „Динамо“ всё организовано не хуже, чем в „Манчестер Юнайтед“»
Вчера, 20:13 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:27
это всё сложно))
David Young
David Young
сегодня в 01:17, ред.
Хорошо, что так сложилось, и ЦСКА стал играть лучше, и побеждать чаще.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100