Радимов: «Отъезд Ганчаренко в Беларусь стал переломным моментом для ЦСКА»

Наставник «Зенита-2», бывший игрок ЦСКА поделился мнением о текущей ситуации в московском клубе.

Футболисты ЦСКА взрослеют, с опытом они могут менять схему по ходу игры, становятся более умными на поле. ЦСКА нужна была стрессовая ситуация, которая произошла с командой летом. Она сделала перелом. ЦСКА до отъезда Ганчаренко в Белоруссию и после — две разные команды.

Перед штрафной ЦСКА ускоряет игру, появилась вариативность. У армейцев много футболистов, которые умеют играть с мячом и его контролировать. В ЦСКА стала более атакующая модель. Против «красно-синих» в чемпионате России почти все играют вторым номером. Армейцы этим успешно пользуются, у них есть несколько вариантов организации атаки. С новыми покупками (Гайч, Эджуке) схема с 4 защитниками больше подходит ЦСКА . У команды больше атакующих игроков в средней линии, поэтому ошибки в защите будут.