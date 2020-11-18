Кепа готов уйти в аренду

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18 ноября 2020, 13:11

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что голкипер «Челси» готов уйти в аренду.

Напомним, что футболист потерял место в основном составе лондонской команды. Вратарь понимает, что ему придется уйти в аренду в другой клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Ранее на Кепу претендовала «Севилья».