Кепа готов уйти в аренду

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага готов уйти в аренду.
Напомним, что футболист потерял место в основном составе лондонской команды. Вратарь понимает, что ему придется уйти в аренду в другой клуб, чтобы получать больше игровой практики.
Ранее на Кепу претендовала «Севилья».
В целом у Кепы мало шансов вновь стать основным голкипером Челси, но чтобы хоть немного увеличить их, нужно уходить в аренду, и стабильно показывать хорошую игру за другой клуб. Что я ему и желаю сделать, вратарь он хороший, просто начал играть значительно хуже, и имеет психологические проблемы. Его уход в другой клуб рано или поздно наверняка случится. Надеюсь, что это будет выгодной сделкой и для Челси, и для Кепы.
В целом у Кепы мало шансов вновь стать основным голкипером Челси, но чтобы хоть немного увеличить их, нужно уходить в аренду, и стабильно показывать хорошую игру за другой клуб. Что я ему и желаю сделать, вратарь он хороший, просто начал играть значительно хуже, и имеет психологические проблемы. Его уход в другой клуб рано или поздно наверняка случится. Надеюсь, что это будет выгодной сделкой и для Челси, и для Кепы.