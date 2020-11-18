ГлавнаяНовости

Кепа готов уйти в аренду

18 ноября 2020, 13:11

Источник со ссылкой на The Sun сообщает, что голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага готов уйти в аренду.

Напомним, что футболист потерял место в основном составе лондонской команды. Вратарь понимает, что ему придется уйти в аренду в другой клуб, чтобы получать больше игровой практики.

Ранее на Кепу претендовала «Севилья».

Все новости
СлухиШесть топ-клубов Англии проявили интерес к подписанию Рамоса
Сегодня, 08:32 Комментарии3
Слухи«Милан» предлагает 7 млн евро за нападающего киевского «Динамо»
Сегодня, 08:19 Комментарии2
СлухиМуса может продолжить карьеру в Сербии
Вчера, 20:31 Комментарии13
Слухи«Реал» стал ещё одним претендентом на Вейналдума
Вчера, 16:30 Комментарии4
СлухиХедира может перейти в «Интер Майами»
Вчера, 15:23 Комментарии1
Слухи«Интер» в январе начнет переговоры с Максимовичем
Вчера, 15:08 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
18 ноября в 22:42
зачем мне 1912 год))в 2020
juvenale
juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
18 ноября в 22:42
тоже на а хахаха еще не вечер
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный ответ заDOOMчивый (раскрыть)
18 ноября в 22:21
От Ювентуса получит десятку. Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
18 ноября в 22:08, ред.
от Торино что ли? ахаха))) в 1912/13 ,правда там 8мячей пропустил Алиссон.
dzvinka
dzvinka ответ juvenale (раскрыть)
18 ноября в 20:46
там Адриан был в воротах, если что.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ David Young (раскрыть)
18 ноября в 17:56
Учитывая за сколько купил его Челси,он физически не может быть выгоден для синих
juvenale
juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
18 ноября в 17:31
Алиссон и 7 пропускал
Ozabot
Ozabot
18 ноября в 16:57
И это самый дорогой вратарь планеты ))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 ноября в 16:21
а ведь первый сезон не плохо Кепка отыграл. Но вот взаимопонимание между ним и Зума не было,в итоге Зума просто часто подсовывал мячи,в и тоге приводило это к голу,а в пропущенных виноват кипер. Даже Нойер пропустил Шесть,а Кепа столько пропускал?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 ноября в 16:15
Шеффилду не помешал бы.
David Young
David Young
18 ноября в 15:16
Для Кепы Аррисабалаги аренда является лучшим вариантом для перезапуска карьеры. Основным вратарём Челси ему в этом сезоне, и даже следующем, не стать. А игра у него идёт в лучшем случае средне уже долгое время. Так что аренда в клуб середины или конца таблицы одной из Топ-5 лиг является и выгодным, и разумным вариантом.

В целом у Кепы мало шансов вновь стать основным голкипером Челси, но чтобы хоть немного увеличить их, нужно уходить в аренду, и стабильно показывать хорошую игру за другой клуб. Что я ему и желаю сделать, вратарь он хороший, просто начал играть значительно хуже, и имеет психологические проблемы. Его уход в другой клуб рано или поздно наверняка случится. Надеюсь, что это будет выгодной сделкой и для Челси, и для Кепы.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 ноября в 14:19
Хоть бы к Сарри в команду отдали))) Я бы посмотрел, как он будет теперь выделываться и не уходить на замену.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 ноября в 13:55
Кому он может помочь в таком состоянии. Нижняя треть или даже скорее четверть таблицы Примеры или вовсе Сегунда.
ДСА
ДСА
18 ноября в 13:40
Лишь бы Челси зарплату платил в полном объеме.
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 13:23
давно пора это сделать. ждать нет смысла
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 ноября в 13:12
Надо же, уговорили...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100