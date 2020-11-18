ГлавнаяНовости

«Барселона» может подписать Лосано вместо Депая

18 ноября 2020, 11:14

«Барселона» рассматривает альтернативные варианты, если клуб не сможет оформить трансфер нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Как сообщается, главной трансферной целью «сине-гранатовых» в январе может стать форвард «Наполи» Ирвинг Лосано. «Барселона» уже пыталась подписать футболиста летом, однако «Наполи» не отпустил своего игрока.

Сам Лосано заявлял, что мечтает играть за «сине-гранатовых», поэтому будет готов на переход в каталонский клуб. Ещё одним претендентом на трансфер мексиканца является «Эвертон».

Все новости
СлухиШесть топ-клубов Англии проявили интерес к подписанию Рамоса
Сегодня, 08:32 Комментарии3
Слухи«Милан» предлагает 7 млн евро за нападающего киевского «Динамо»
Сегодня, 08:19 Комментарии2
СлухиМуса может продолжить карьеру в Сербии
Вчера, 20:31 Комментарии13
Слухи«Реал» стал ещё одним претендентом на Вейналдума
Вчера, 16:30 Комментарии4
СлухиХедира может перейти в «Интер Майами»
Вчера, 15:23 Комментарии1
Слухи«Интер» в январе начнет переговоры с Максимовичем
Вчера, 15:08 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
18 ноября в 12:39
Сначала надо хоть кого-нибудь продать.
Мessi 10
Мessi 10
18 ноября в 11:53
Он вроде как полузащитник. А для напа у него как-то не особо впечатляющая статистика, поправьте, если я ошибаюсь.
Cat01
Cat01
18 ноября в 11:22
Надо брать скорей
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100