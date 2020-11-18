«Барселона» может подписать Лосано вместо Депая

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18 ноября 2020, 11:14

«Барселона» рассматривает альтернативные варианты, если клуб не сможет оформить трансфер нападающего «Лиона» .

Как сообщается, главной трансферной целью «сине-гранатовых» в январе может стать форвард «Наполи» . «Барселона» уже пыталась подписать футболиста летом, однако «Наполи» не отпустил своего игрока.

Сам Лосано заявлял, что мечтает играть за «сине-гранатовых», поэтому будет готов на переход в каталонский клуб. Ещё одним претендентом на трансфер мексиканца является «Эвертон».