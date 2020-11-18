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«Манчестер Юнайтед» опережает «Реал» и «Барселону» в борьбе за Ольмо

18 ноября 2020, 10:43

Полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо попал в сферу интересов топ-клубов.

Как сообщается, в подписании хавбека заинтересованы «Реал» и «Барселона», однако главным претендентом на игрока является «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы сделать «Лейпцигу» более выгодное предложение, чем испанские гранды. МЮ может заплатить за трансфер 22-летнего полузащитника около 40 млн евро.

Отмечается, что сам Ольмо хотел бы выступать в более именитом клубе, чем «Лейпциг», однако хотел бы играть в стартовом составе. «Манчестер Юнайтед» может гарантировать футболисту игровое время, чего не могут пообещать «Реал» и «Барселона».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 ноября в 12:30
Зачем он нужен, и так полузащитников хватает. Думаю ему идти в Барселону.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
18 ноября в 12:02
Лейпциг не плохо готовит и продает топовых игроков
Homelander
Homelander
18 ноября в 11:11
Ага один уже не рад куда попал. Я о Беке который Ван Дээ
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 11:08
не иначе как на пол корпуса)))))))
shlomo
shlomo
18 ноября в 10:56
Посмотрим кто финиширует первым
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