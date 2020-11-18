«Манчестер Юнайтед» опережает «Реал» и «Барселону» в борьбе за Ольмо

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18 ноября 2020, 10:43

Полузащитник «Лейпцига» попал в сферу интересов топ-клубов.

Как сообщается, в подписании хавбека заинтересованы «Реал» и «Барселона», однако главным претендентом на игрока является «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» готовы сделать «Лейпцигу» более выгодное предложение, чем испанские гранды. МЮ может заплатить за трансфер 22-летнего полузащитника около 40 млн евро.

Отмечается, что сам Ольмо хотел бы выступать в более именитом клубе, чем «Лейпциг», однако хотел бы играть в стартовом составе. «Манчестер Юнайтед» может гарантировать футболисту игровое время, чего не могут пообещать «Реал» и «Барселона».