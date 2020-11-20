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Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»

сегодня, 01:40

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о том, что вёл переговоры с «Ромой».

В «Роме» менялась власть, и после они должны были прийти с конкретикой. Римляне предлагали прилететь в Рим, познакомиться с командой, руководством и потом подписать контракт. Не смог туда вылететь из-за коронавируса.

Как я мог полететь? Попросил, чтобы они организовали перелёт. Самолёт я бы сам себе организовал, но просто прилететь в Рим я не мог. Понравилась атмосфера, фанаты. Я 4 месяца восстанавливался в Риме.

В Италии никто не предлагал больше, чем в России. Если бы предложили 1 млн евро в Италии? Смотря какой клуб. Если бы «Рома», я бы поехал.

Кокорин также опроверг слух о том, что зарабатывает в «Спартаке» 3 млн евро.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 07:43
Перекормленные 40и!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Конечно лучше в Спартаке за два сидеть
Zola
Zola
сегодня в 06:12
Саша, если бы - не может.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:44
Потому никто и не предложил, что миллион - это очень много.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 04:55
Кокорин решил напомнить о себе)
Анд-м
Анд-м
сегодня в 03:44
Опять кокоша брешит 😄
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 03:31, ред.
Придумал он это или реально отказал, в любом случаи кокорин полный идиот.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 02:34
власт0ь

У русских редакторов уже при написании этого слова руки трясутся :)
Ozabot
Ozabot
сегодня в 02:19
Басни старого таксиста, как его сам Брежнев в замы звал, а он отказал, потому что «чего мне эти интриги придворные, у меня дача вон, огород».
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:03
Даже 1млн рублей много.
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