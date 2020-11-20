Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»

Нападающий «Спартака» рассказал о том, что вёл переговоры с «Ромой».

В «Роме» менялась власть, и после они должны были прийти с конкретикой. Римляне предлагали прилететь в Рим, познакомиться с командой, руководством и потом подписать контракт. Не смог туда вылететь из-за коронавируса.

Как я мог полететь? Попросил, чтобы они организовали перелёт. Самолёт я бы сам себе организовал, но просто прилететь в Рим я не мог. Понравилась атмосфера, фанаты. Я 4 месяца восстанавливался в Риме.

В Италии никто не предлагал больше, чем в России. Если бы предложили 1 млн евро в Италии? Смотря какой клуб. Если бы «Рома», я бы поехал.