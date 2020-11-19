Созин: «Кто-то защищает Черчесова, хотя он и так крепко стоит на ногах»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что болельщики не должны издеваться над представителями сборной России после поражения от команды Сербии в матче Лиги Наций.

Скоро уже пройдут сутки с окончания матча Сербии и России. Комментируют его итог все кому не лень. В основном это какой-то стёб и унижение, много – в контексте Дзюбы. Но ни один специалист не проанализировал, почему команда так плохо сыграла. Кто-то защищает Черчесова, хотя он и так крепко стоит на ногах, другие просто смеются. У нас что, болельщикам неинтересны реальные причины провала сборной, им хочется только язвить и шутить про Дзюбу?