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Созин: «Кто-то защищает Черчесова, хотя он и так крепко стоит на ногах»

вчера, 19:42
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что болельщики не должны издеваться над представителями сборной России после поражения от команды Сербии в матче Лиги Наций.

Скоро уже пройдут сутки с окончания матча Сербии и России. Комментируют его итог все кому не лень. В основном это какой-то стёб и унижение, много – в контексте Дзюбы. Но ни один специалист не проанализировал, почему команда так плохо сыграла. Кто-то защищает Черчесова, хотя он и так крепко стоит на ногах, другие просто смеются. У нас что, болельщикам неинтересны реальные причины провала сборной, им хочется только язвить и шутить про Дзюбу?

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 22:40
В советские времена, обычно, через 15 суток членов в комитетах становилось меньше...
матос
матос ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 22:33
Ты абсолютно прав! РФС - сборище клещей вредящих футболу .
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:28
"У нас что, болельщикам неинтересны реальные причины провала сборной," Как интересно. А чем Вы там вообще занимаетесь? Ну кроме как любимого дела штрафы клепать? В первую очередь Вас, сидящих во всяких комитетах РФС должны интересовать причины. И должны быть какие-то действия. Клубы второй год проваливают еврокубки, влетают безвольно по игре командам Грузии, Израиля, Азербайджана, а Вы господин Созин вещаете" Если наши команды не выйдут в весну, тогда, уважаемые специалисты, разбирайте и кричите про стыдобу. Рано бить в колокола" , хотя все видят, что наши команды играют в допотопный футбол. Ну так оно, теплое кресло, свечной заводик, и главное вовремя переобуваться. Как же Вы одолели ничего не делающие и ничего не видящие хамелеоны. Как обычно личное мнение.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 21:03
"У нас что, болельщикам неинтересны реальные причины провала сборной.."
Так наверное только ты и весь РФС в целом до сих пор не догадываются о причинах такого провала...((
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:52
Сёмина надо на место Черчесова!
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:47
"Скоро уже пройдут сутки с окончания матча Сербии и России"...полет нормальный...
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
Подписываюсь под каждым словом... С ноги под дых и по существу...
Разве что, вместо "развития" упомянул бы "стагнацию"...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:19
Для нищего народа своеобразная отдушина - язвить над долларовым миллионером с низкой социальной ответственностью. Причины поражения сборной - закономерный этап развития футбола в России под руководством некомпетентных алчных чинуш. Анализировать здесь нечего. Защищать тренера, который не признал даже доли своей вины от разгромного поражения в игре с крепким европейским середняком - маразм.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:15
зато рфс только штрафы собирать и умеет))) сборная -0 судейство-0 руководство футболом-0 вам место вместе с усатым на свалке истории!!
cska1948
cska1948
вчера в 20:05
"...У нас что, болельщикам неинтересны реальные причины провала сборной..."
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Очень интересны! Вот только рассказать о них нам НЕКОМУ!
alex074
alex074
вчера в 19:50
А представители Сборнаяй Черчесова должны издеваться над многомиллионной армией любителей футбола в России? А они издеваются и при чём очень давно...
beefs
beefs
вчера в 19:44
дзюба дзюбой, а черчесов должен ответить за поражение сборной...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:43
Черчесова надо наказать
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