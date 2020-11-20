Кечинов: «Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной России»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов после разгромного поражения сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций поддержал наставника российской команды .

Отставка? У нас часто сначала возносят до небес, а потом столь же быстро закапывают. Считаю, ни в коем случае не нужно этого делать. Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной.

Допустим, тренера меняют. Кто придёт на смену? Новый иностранец? Считаю, это пройденный этап, и у нас есть свои специалисты. Тот же Йоахим Лёв проиграл Испании 0:6. Для немцев это свой кошмар, но я сомневаюсь, что в Германии уже начали поиск нового тренера.

Моё мнение — Станислав Саламович на своём месте! Уверен, он на критике зацикливаться не станет, а просто будет продолжать делать свою работу. Надеюсь, к чемпионату Европы в его распоряжении будут все ведущие футболисты, и тогда Россия должна решать задачу-минимум в виде выхода из группы.