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Кечинов: «Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной России»

сегодня, 01:20

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов после разгромного поражения сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций поддержал наставника российской команды Станислава Черчесова.

Отставка? У нас часто сначала возносят до небес, а потом столь же быстро закапывают. Считаю, ни в коем случае не нужно этого делать. Сейчас Черчесов — идеальный вариант для сборной.

Допустим, тренера меняют. Кто придёт на смену? Новый иностранец? Считаю, это пройденный этап, и у нас есть свои специалисты. Тот же Йоахим Лёв проиграл Испании 0:6. Для немцев это свой кошмар, но я сомневаюсь, что в Германии уже начали поиск нового тренера.

Моё мнение — Станислав Саламович на своём месте! Уверен, он на критике зацикливаться не станет, а просто будет продолжать делать свою работу. Надеюсь, к чемпионату Европы в его распоряжении будут все ведущие футболисты, и тогда Россия должна решать задачу-минимум в виде выхода из группы.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:37
- Просто не знаю тех людей, кто превозносит или превозносил таланты Стаса-пастуха до небес.
- Замена Йоахима Лёва подыскивается чуть ли не после чемпионата мира в России, а у него нет такой безобразной серии, как у Козопаса
- Овцевод-матерщинник не на своем месте месте, грубые ошибки при заменах, полная потеря мысли при некомплекте в составе, самовлюбленность, отсутствие признания собственных ошибок. Его максимум -ФНЛ или тренер вратарей.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 05:49
Логично, посредственным футболистам-посредственный тренер
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:22
Еще один юморист.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:28
Ещё один сказочник
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:40
Свинское единство))) это понятно))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:35
Вот я не понимаю,почему все бывшие футболеры думают,что они что-то понимают в футболе????Ну вот говорит этот Кечинов,что усатый идеальный вариант,так тогда расскажи,в чем он идеальный???
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