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Лещук: «У нас с Шуниным здоровая футбольная конкуренция»

вчера, 20:49

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук заявил, что хочет стать основным вратарем команды.

Я готов бороться за это. Как, наверное, и любой амбициозный спортсмен. У нас с Антоном здоровая футбольная конкуренция. И я, и он — оба хотим ее выиграть. Конечно, я стремлюсь к тому, чтобы выходить в старте. И матч с «Локомотивом» определенный плюс для меня. Могу занести себе в актив и игру «на ноль» в гостевой встрече с «Краснодаром» в конце прошлого сезона. В какой-то степени она поспособствовала тому, что мы обеспечили себе место в еврокубках.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:42
Вполне способен стать преемником Шунина, если конечно дотерпит и сумеет не просидеть на лавке талант и амбиции.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:26
Здоровая конкуренция, не переходящая в подлую борьбу за более выгодную позицию, лучший путь к самосовершенствованию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:49
Конкуренция это хорошо
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