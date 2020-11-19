Лещук: «У нас с Шуниным здоровая футбольная конкуренция»

Голкипер «Динамо» заявил, что хочет стать основным вратарем команды.

Я готов бороться за это. Как, наверное, и любой амбициозный спортсмен. У нас с Антоном здоровая футбольная конкуренция. И я, и он — оба хотим ее выиграть. Конечно, я стремлюсь к тому, чтобы выходить в старте. И матч с «Локомотивом» определенный плюс для меня. Могу занести себе в актив и игру «на ноль» в гостевой встрече с «Краснодаром» в конце прошлого сезона. В какой-то степени она поспособствовала тому, что мы обеспечили себе место в еврокубках.