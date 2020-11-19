Селюк: «Надеюсь, что Ротенберг станет генеральным директором „Локомотива“»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» , опроверг слухи о том, что его клиент может стать генеральным директором клуба.

Я надеюсь, что Борис станет генеральным директором «Локомотива». У него есть высшее экономическое образование. У него есть знания, чтобы управлять клубом. Он заканчивал Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Как мы поняли, образование у него есть, желание тоже. Дело осталось за малым — возглавить «Локомотив».

Юрий Павлович и сейчас говорит, что Борис тот человек, который имеет знания, амбиции и мотивацию, чтобы занимать данный пост.