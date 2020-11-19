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Селюк: «Надеюсь, что Ротенберг станет генеральным директором „Локомотива“»

вчера, 19:51

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, опроверг слухи о том, что его клиент может стать генеральным директором клуба.

Я надеюсь, что Борис станет генеральным директором «Локомотива». У него есть высшее экономическое образование. У него есть знания, чтобы управлять клубом. Он заканчивал Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Как мы поняли, образование у него есть, желание тоже. Дело осталось за малым — возглавить «Локомотив».

Юрий Павлович и сейчас говорит, что Борис тот человек, который имеет знания, амбиции и мотивацию, чтобы занимать данный пост.

Новость про приход Бори вызвала положительную реакцию болельщиков «Локомотива», все практически единогласно поддерживают это. Назначение сразу снимет напряжение, придут люди, которые хотят реально работать. Может, Юрий Павлович придёт на тренерский мостик или каким-то руководителем, но одно знаю точно: он всегда говорил, что будет работать с Борей. Все люди, которые придут, будут любить клуб и всё делать во благо него. Также мы видим хороший пример: его брат руководит в хоккее. Уверен, что Боря будет успешным и грамотным менеджером в футболе. Если мы посмотрим, кто сейчас является генеральными директорами в РПЛ, Боря будет самым профессиональным из них.

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Все комментарии
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:46
Вот тогда я развернусь на полную!!!
Брулин
Брулин
вчера в 21:45
Ротенберги потихоньку захватывают российский спорт. ;)
Скоро страну переименуют в сборную Ротенбергов. ;)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:31
Это намного лучше для клуба будет, чем Вася грузин. Борю любят и уважают как игроки так и болельщики. Да и родственники на хороших постах сидят, как в РЖД, так и других отраслях, если, что помогут.
Я лично за!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 21:27
А причём тут Путин? Ты наверное в Ротенбергах запутался. Это Борис Борисович, который сейчас является игроком Локо ему 34 года. А ты наверное про его папу подумал Бориса Романовича. Да и вряд ли Путин занимается назначением должностей в клубах.
particular
particular
вчера в 21:06
Пусть, для начала Боря посмотрит фильм "Человек, который изменил всё" (2011)...
Одного образования, амбиций и протекции будет недостаточно...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:39
В Локо назревает сакральная трансформация комического в героическое..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:29
Почти как Абрамович.
beefs
beefs
вчера в 20:24
все позволяет, особенно образование....
drug01
drug01
вчера в 20:11
Значит скоро Сёмин придёт
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:09
странно и глупо сказано))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:03
Написано, что опроверг, а никакого опровержения и нет
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:01
А это как Путин пожелает.
shlomo
shlomo
вчера в 19:54
Ну только его там не хватало....
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