Тевес объявит о завершении карьеры по окончании Кубка Либертадорес

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сегодня, 22:00

Нападающий «Бока Хуниорс» завершает карьеру.

36-летний аргентинец объявит об уходе из профессионального спорта по окончании розыгрыша Кубка Либертадорес.

Финал Кубка Либертадорес-2020 состоится 21 января 2021 года. «Бока» в 1/8 финала сыграет с «Интернасьоналом».

В своей карьере Тевес выступал за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Этим летом Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс».