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Тевес объявит о завершении карьеры по окончании Кубка Либертадорес

сегодня, 22:00

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес завершает карьеру.

36-летний аргентинец объявит об уходе из профессионального спорта по окончании розыгрыша Кубка Либертадорес.

Финал Кубка Либертадорес-2020 состоится 21 января 2021 года. «Бока» в 1/8 финала сыграет с «Интернасьоналом».

В своей карьере Тевес выступал за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Этим летом Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:36
Карьера у Карлитоса выдалась удачной.
И в европейских грандах поиграл, и в южноамериканских топах
матос
матос
сегодня в 22:26
Выступал апач также в Коринтиасе , ВХ и катался на ахеренные заработки в Шанхай:) Много чего выиграл карлитос как игрок , карьера реально удалась.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:03
Желаю ему Победы))
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