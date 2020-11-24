Тевес объявит о завершении карьеры по окончании Кубка Либертадорес

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес завершает карьеру.
36-летний аргентинец объявит об уходе из профессионального спорта по окончании розыгрыша Кубка Либертадорес.
Финал Кубка Либертадорес-2020 состоится 21 января 2021 года. «Бока» в 1/8 финала сыграет с «Интернасьоналом».
В своей карьере Тевес выступал за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
Этим летом Тевес продлил контракт с «Бока Хуниорс».
И в европейских грандах поиграл, и в южноамериканских топах
И в европейских грандах поиграл, и в южноамериканских топах