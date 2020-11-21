Паццини объявил о завершении карьеры

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вчера, 18:00

Бывший нападающий сборной Италии на своей странице в инстаграме объявил о завершении игровой карьеры.

Паццини выступал за «Аталанту» (2002-2005), «Фиорентину» (2005-2009), «Сампдорию» (2009-2011), «Интер» (2011-2012), «Милан» (2015-2015), «Верону» (2015-2020), а также отправлялся в аренду в «Леванте» (2018). На счету форварда 25 матчей и 4 гола в составе национальной сборной Италии.

Паццини признавался лучшим молодым футболистом года в Италии (2005), а также завоевал Кубок Италии (2010/2011). Джампаоло является одним из самых лучших исполнителей пенальти в истории Серии А. Нападающий реализовал 23 из 24 ударов с одиннадцатиметровой отметки.