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Паццини объявил о завершении карьеры

вчера, 18:00

Бывший нападающий сборной Италии Джампаоло Паццини на своей странице в инстаграме объявил о завершении игровой карьеры.

Паццини выступал за «Аталанту» (2002-2005), «Фиорентину» (2005-2009), «Сампдорию» (2009-2011), «Интер» (2011-2012), «Милан» (2015-2015), «Верону» (2015-2020), а также отправлялся в аренду в «Леванте» (2018). На счету форварда 25 матчей и 4 гола в составе национальной сборной Италии.

Паццини признавался лучшим молодым футболистом года в Италии (2005), а также завоевал Кубок Италии (2010/2011). Джампаоло является одним из самых лучших исполнителей пенальти в истории Серии А. Нападающий реализовал 23 из 24 ударов с одиннадцатиметровой отметки.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 19:59
Весьма средний нап. Успехов ему в дальнейшем)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:00
Помашем ему ручкой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:14
Лучший пенальтист Италии!
BDA81
BDA81
вчера в 18:08
Думал большего добьётся . Не удалось,жаль. Удачи в дальнейшем.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:03
просто пришло время)))
shlomo
shlomo
вчера в 18:03
Удачи в дальнейшей не игровой жизни...
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