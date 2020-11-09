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Бывший защитник «Спартака» Пареха завершил карьеру

сегодня, 22:30

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщает официальный твиттер «красно-белых».

Пареха начал свою карьеру в «Архентинос Хуниорс» (2004-2006), откуда перебрался в «Андерлехт» (2006-2008), в составе которого защитник становился чемпионом Бельгии, обладателем Кубка Бельгии и дважды выигрывал Суперкубок страны. Следующим клубом футболиста стал «Эспаньол» (2008-2010), откуда Пареха перешёл в «Спартак», где провёл 3 года своей карьеры, завоевав с «красно-белыми» серебренные медали чемпионата России (2011/12). С 2013 года игрок начал свои выступления в составе «Севильи» (первый сезон на правах аренды). С испанским клубом Пареха трижды выигрывал Лигу Европы. Последней командой в карьеры Николаса был мексиканский «Атлас».

На международном уровне Пареха становился Олимпийским чемпионом (2008) в составе сборной Аргентины.

Ранее Дмитрий Комбаров вспомнил о драке с Парехой, когда оба футболиста защищали цвета «Спартака».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:32
Всему свое время...
beefs
beefs
сегодня в 22:32
Что то рановато, мог бы ещё поиграть...
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