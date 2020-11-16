Маскерано завершил карьеру

1605505633

сегодня, 08:47

Футболист «Эстудиантеса» объявил о завершении карьеры.

36-летний защитник значительную часть своей карьеры провел в «Барселоне», выступал за «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Коринтианс», «Ривер Плейт» и «Хебей Чайна Форчун».

Становился чемпионом Бразилии, Аргентины и Испании (5), побеждал в Лиге чемпионов (2). дважды выигрывал Олимпийские игры (2004, 2008), доходил до финала чемпионата мира (2014) и четырежды участвовал в решающей игре Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016).