Маскерано завершил карьеру

Футболист «Эстудиантеса» Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры.
36-летний защитник значительную часть своей карьеры провел в «Барселоне», выступал за «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Коринтианс», «Ривер Плейт» и «Хебей Чайна Форчун».
Становился чемпионом Бразилии, Аргентины и Испании (5), побеждал в Лиге чемпионов (2). дважды выигрывал Олимпийские игры (2004, 2008), доходил до финала чемпионата мира (2014) и четырежды участвовал в решающей игре Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016).
журналист "Если бы вы могли взять любого игрока Барсы но только одного,кого вы бы взяли?"
Фергюсон - "Самый тупой вопрос в моей жизни. Конечно, это Хавьер Маскерано"
журналист "Если бы вы могли взять любого игрока Барсы но только одного,кого вы бы взяли?"
Фергюсон - "Самый тупой вопрос в моей жизни. Конечно, это Хавьер Маскерано"