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Маскерано завершил карьеру

сегодня, 08:47

Футболист «Эстудиантеса» Хавьер Маскерано объявил о завершении карьеры.

36-летний защитник значительную часть своей карьеры провел в «Барселоне», выступал за «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Коринтианс», «Ривер Плейт» и «Хебей Чайна Форчун».

Становился чемпионом Бразилии, Аргентины и Испании (5), побеждал в Лиге чемпионов (2). дважды выигрывал Олимпийские игры (2004, 2008), доходил до финала чемпионата мира (2014) и четырежды участвовал в решающей игре Кубка Америки (2004, 2007, 2015, 2016).

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Все комментарии
marvel777
marvel777
сегодня в 12:34
вопрос Фергюсону
журналист "Если бы вы могли взять любого игрока Барсы но только одного,кого вы бы взяли?"
Фергюсон - "Самый тупой вопрос в моей жизни. Конечно, это Хавьер Маскерано"
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:27
Оказывается он только щас завершил? ))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:31
этого ждали все)))))))))))))))))))))))
Анд-м
Анд-м
сегодня в 11:14
Отличный игрок был. Славная карьера!!!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:55
Шикарный игрок с выдающейся карьерой. Спасибо ему за все и удачи в будущем.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 10:12
Хорошая карьера. Удачи ему в дальнейшем
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 10:01, ред.
мня всегда восхищало как харизматично он рояль по полю таскал
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:42
Маскерано великий футболист. 👍👍👍
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:31
Я думал Хавьер уже отдыхает. А он ещё оказывается в Эстудиантесе играл. Универсал был. Мог как в опорной зоне сыграть, так и центрального защитника. Опорник это основная его позиция была. Удачи в дальнейшем.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:26
Один из лучших опорников который я видел. ..удачи тебе. Может когда нибудь возглавишь Аргентину...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:59
Карьера в целом удалась.
Homelander
Homelander
сегодня в 08:58
Легенда!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:55
Хороший был футболист...удачи в дальнейшем...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:53
Пожелаю достойно встретить старость.
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