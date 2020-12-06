ГлавнаяНовости

Агент Белоус: «К Жалолиддинову есть международный и российский интерес»

06 декабря 2020, 14:07

Юрий Белоус, агент полузащитника «Локомотива» Жасура Жалолиддинова, который выступает на правах аренды за «Тамбов», рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

«Локомотив» — солидный клуб, тут вопросов нет. Они сделали хорошую инвестицию в Жасура — не сомневаюсь, что сделали правильно. А дальше посмотрим.

Может ли Жасур зимой вернуться в «Локомотив»? Это вопрос к «Локомотиву», но есть и другие варианты. Есть клубы, которые его хотят. Пока на эту тему говорить преждевременно.

Это и международный, и российский интерес. Этот игрок — один из самый молодых талантов Азии, он очень востребован.

Ранее Жалолиддинов рассказал о несостоявшемся трансфере в «Беневенто».

Все новости
Слухи«Спартак» интересуется молодым аргентинцем
Вчера, 20:23 Комментарии10
Агент Берман: «Дриусси сконцентрирован на „Зените“. Его не так поняли»
Вчера, 09:40 Комментарии34
«Я три года играл на де**мовой позиции». Дриусси хочет уйти из «Зенита»
06 декабря Комментарии113
Газизов сообщил, что «Рубин» прислал «Спартаку» предложение по Урунову
05 декабря Комментарии10
Слухи«Рубин» хочет купить у «Спартака» Урунова
05 декабря Комментарии33
Слухи«Штутгарт» готов продать Гонсалеса в «Зенит» за 20 млн евро
04 декабря Комментарии65
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:22
А планетарный есть,или только "международным " ограничивается?
Брулин
Брулин
06 декабря в 16:08
Действительно! Я слышал скауты из "Бунедкора", "Дандолка" и Эстонской "Флоры" готовы порвать друг друга за этого бриллианта
neukomm
neukomm
06 декабря в 15:47
Его никто не знает. Агент пытается спекулировать вниманием на игрока
альсато
альсато
06 декабря в 14:56
не доверяю я агентам)))))
mihaluch
mihaluch
06 декабря в 14:34
Точнее какие-то клубы из Азии проявляют интерес.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 14:20
А кто такой?!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 декабря в 14:07
Так продайте его.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100