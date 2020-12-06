Агент Белоус: «К Жалолиддинову есть международный и российский интерес»

Юрий Белоус, агент полузащитника «Локомотива» , который выступает на правах аренды за «Тамбов», рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

«Локомотив» — солидный клуб, тут вопросов нет. Они сделали хорошую инвестицию в Жасура — не сомневаюсь, что сделали правильно. А дальше посмотрим.

Может ли Жасур зимой вернуться в «Локомотив»? Это вопрос к «Локомотиву», но есть и другие варианты. Есть клубы, которые его хотят. Пока на эту тему говорить преждевременно.

Это и международный, и российский интерес. Этот игрок — один из самый молодых талантов Азии, он очень востребован.