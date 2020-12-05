Тедеско: «Предложение по Урунову ещё ничего не значит. Мы доверяем ему»

Главный тренер «Спартака» поделился мнением о предложении по трансферу полузащитника команды от «Рубина».

Урунов — это игрок «Спартака», здесь его контракт. Мы рады, что он здесь, он хороший молодой футболист.

То, что кто-то сделал предложение, это ничего не значит, потому что «Спартак» решает, что будет в итоге. Вы прекрасно знаете его историю и помните, что он был в старте в игре с «Зенитом», это значит, что я верю в его качества, и это был признак доверия с моей стороны ему.

После «Зенита» он получил травму, восстановился, сыграл с «Ростовом», потом опять травма. К счастью, последние 2-3 недели он работает в полном объеме, тренируется с командой. Наконец-то он смог хоть и ненадолго вернуться на поле сегодня.

Мы доверяем ему, он хороший игрок, должен продолжать работать и доказывать, стараясь завоевать место в составе. Все знают, что в «Спартаке» это непросто, но я не тот тренер, который дает только один шанс. Наоборот, стараюсь подбодрить игроков, дать мотивацию. В случае с Уруновым мешали травмы. Надеюсь, что эта черная полоса позади.