ГлавнаяНовости

Тедеско: «Предложение по Урунову ещё ничего не значит. Мы доверяем ему»

05 декабря 2020, 20:42

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о предложении по трансферу полузащитника команды Остона Урунова от «Рубина».

Урунов — это игрок «Спартака», здесь его контракт. Мы рады, что он здесь, он хороший молодой футболист.

То, что кто-то сделал предложение, это ничего не значит, потому что «Спартак» решает, что будет в итоге. Вы прекрасно знаете его историю и помните, что он был в старте в игре с «Зенитом», это значит, что я верю в его качества, и это был признак доверия с моей стороны ему.

После «Зенита» он получил травму, восстановился, сыграл с «Ростовом», потом опять травма. К счастью, последние 2-3 недели он работает в полном объеме, тренируется с командой. Наконец-то он смог хоть и ненадолго вернуться на поле сегодня.

Мы доверяем ему, он хороший игрок, должен продолжать работать и доказывать, стараясь завоевать место в составе. Все знают, что в «Спартаке» это непросто, но я не тот тренер, который дает только один шанс. Наоборот, стараюсь подбодрить игроков, дать мотивацию. В случае с Уруновым мешали травмы. Надеюсь, что эта черная полоса позади.

Все новости
Овчинников: «ЦСКА потерял концентрацию во втором тайме и получил два гола»
06 декабря Комментарии16
Черевченко — о ничьей с ЦСКА: «Терпели, ждали своего шанса, забили 2 гола»
06 декабря Комментарии14
Парфёнов — о поражении от «Динамо»: «Нелепый гол в раздевалку повлиял»
06 декабря Комментарии13
Шварц: «Мы не дали „Арсеналу“ шансов, считаю победу заслуженной»
06 декабря Комментарии5
Карпин: «Будем разбираться, что стало причиной пропущенного от „Уфы“ мяча»
06 декабря Комментарии21
ОфициальноОвчинников будет руководить ЦСКА в матче с «Химками»
06 декабря Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
05 декабря в 22:33
Урунов это актив Газизова!Как вроде у Червя были права на Титова)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 21:39
Урунов в шоке,ещё не кто столько о нём не писал!
Introvert
Introvert
05 декабря в 21:35
Урунова решили замурыжить.
Байкал-38
Байкал-38
05 декабря в 21:04
В случае с Уриновым все бояться признаться! Сказать правду, что он дно полное, значит признаться, что Газизов всех наи... обманул одним словом!
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 21:03
А вообще кто такой Урунов
мангo
мангo
05 декабря в 20:47
вдруг решил накрутить ценник
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 20:44
Доверяет ли Урунов Спартаку - это вопрос?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100