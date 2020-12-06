«Я три года играл на де**мовой позиции». Дриусси хочет уйти из «Зенита»

Нападающий Себастьян Дриусси выразил желание покинуть «Зенит» и вернуться в «Ривер Плейт».
Я очень скучаю по «Ривер Плейту», очень скучаю по игре на позиции форварда. Очень сильно... Я играл на де**мовой позиции три года, я устал от этого. Я готов вернуться в «Ривер Плейт» в любой момент.
Ранее сообщалось, что итальянские агенты предлагают Дриусси клубам Серии А.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1218915/driussi-sebastyan-zenit
но постеснялся
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1218915/driussi-sebastyan-zenit
но постеснялся
Пускай манекен с Дзюбой играют.
Только, желательно под флагом Зимбабве, не позоря Россию !
Пускай манекен с Дзюбой играют.
Только, желательно под флагом Зимбабве, не позоря Россию !
нервы у мальчика не в порядке, хотя вообще не понятно почему его не продали, даже за копейки
В городе фанаты к нему относятся хорошо, хотя мозга у них нет. поговорка Дураку хоть плюй в глаза, а он: это божья роса. - это про ландскрону
нервы у мальчика не в порядке, хотя вообще не понятно почему его не продали, даже за копейки
В городе фанаты к нему относятся хорошо, хотя мозга у них нет. поговорка Дураку хоть плюй в глаза, а он: это божья роса. - это про ландскрону
И что по факту? Толкнули Паредаса мешкам из ПСЖ, избавились от Краневиттера с Ригони, сплавили Мамману в Сочи, а сейчас слушают нытьё Дриусси о Зените 🙈🙈😂
И что по факту? Толкнули Паредаса мешкам из ПСЖ, избавились от Краневиттера с Ригони, сплавили Мамману в Сочи, а сейчас слушают нытьё Дриусси о Зените 🙈🙈😂
Источник: "Hace tres años que juego en una posición de mierda"
posición по испански еще и местоположение, место, так что фраза вполне может звучать так: Я играю в 62овом месте уже три года!
Источник: "Hace tres años que juego en una posición de mierda"
posición по испански еще и местоположение, место, так что фраза вполне может звучать так: Я играю в 62овом месте уже три года!