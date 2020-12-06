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«Я три года играл на де**мовой позиции». Дриусси хочет уйти из «Зенита»

06 декабря 2020, 13:45

Нападающий Себастьян Дриусси выразил желание покинуть «Зенит» и вернуться в «Ривер Плейт».

Я очень скучаю по «Ривер Плейту», очень скучаю по игре на позиции форварда. Очень сильно... Я играл на де**мовой позиции три года, я устал от этого. Я готов вернуться в «Ривер Плейт» в любой момент.

Ранее сообщалось, что итальянские агенты предлагают Дриусси клубам Серии А.

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
06 декабря в 21:21
Расскажи это Промесу
Palex
Palex ответ andreas88 (раскрыть)
06 декабря в 20:03
А может тренера на выход если он грамотно и правильно игрока использовать не может?
alexando1974
alexando1974
06 декабря в 19:20
пустует твоя позиция без халка))
berda2003
berda2003
06 декабря в 19:13
вот, о чём я и говорю... собираются к.ондомы со всего мира, кое-как ходят по полю, бабки гребут, место занимают, а потом семак (лучший тренер) и мусаев (кандидат в лучшие) виноваты... не нравиться? валите сразу и бабки верните...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
06 декабря в 19:00, ред.
сказал бы - эй, Богданч! я 3 года на вонючей позиции играю, или бы Геше сказал, а Геша через Дзюбиньо передал
Палыч82
Палыч82
06 декабря в 18:54
Никогда не нравился в Зените. Ригони в футбольном смысле значительно толковее, а этот всадник без головы ничем не лучше конкурентов россиян
andreas88
andreas88
06 декабря в 18:41
Скатертью дорожка, специально для 62ового футболера.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 декабря в 18:37
Да, потому что он все - так форвард, а не вингер. Его вполне можно понять!
1asss
1asss
06 декабря в 18:30
он хотел сказать Я играл в де**мовом чемпионате три года,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1218915/driussi-sebastyan-zenit
но постеснялся
НОЖ
НОЖ
06 декабря в 18:06
Поздно!
25процентный клоун
25процентный клоун
06 декабря в 17:57
    Hypnoz
    Hypnoz
    06 декабря в 17:50
    Беги Дриусси !
    Пускай манекен с Дзюбой играют.
    Только, желательно под флагом Зимбабве, не позоря Россию !
    Прохорович
    Прохорович
    06 декабря в 17:44
    Не только позиция была- Демовой но и еще многое
    stasil
    stasil
    06 декабря в 17:41
    У Себы были крутейшие варианты забивать голы в решающие моменты, но то он в пустые ворота не попадал, то бил в игрока.
    нервы у мальчика не в порядке, хотя вообще не понятно почему его не продали, даже за копейки
    В городе фанаты к нему относятся хорошо, хотя мозга у них нет. поговорка Дураку хоть плюй в глаза, а он: это божья роса. - это про ландскрону
    nikot
    nikot
    06 декабря в 17:38
      nikot
      nikot
      06 декабря в 17:36
      Продадут,как Паредеса за 30ку.,29 сами заплатят ради ферплея финансового!И купят очередное чудо!!!
      Artemon9
      Artemon9
      06 декабря в 17:28
      Отпустить его и пусть будет счастлив. Я не болельщик Зенита, но такие игроки команде не нужны
      112910415
      112910415
      06 декабря в 17:28
      доконали парня
      makkie
      makkie
      06 декабря в 17:15
      Помнится, фанаты Зенита радовались покупке молодых аргентинских мальчиков, мечтая о продаже каждого в топ-клуб Европы за 20-30 млн.
      И что по факту? Толкнули Паредаса мешкам из ПСЖ, избавились от Краневиттера с Ригони, сплавили Мамману в Сочи, а сейчас слушают нытьё Дриусси о Зените 🙈🙈😂
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      06 декабря в 17:05
        Союзник противников
        Союзник противников
        06 декабря в 17:03
        В "Зените" других позиций и нет.
        cska vperiod
        cska vperiod
        06 декабря в 17:02
        Это только первый крик души, в газпроме должный понять не всё измеряется деньгами.
        145532
        145532
        06 декабря в 17:01, ред.
        Интересно, играя за реал или барсу сказал бы также, играя на нелюбимой позиции там? Зенит конечно уникальная команда, сначала покупает за большие деньги игроков, а потом не даёт им играть. Наверно все бы мечтали на любой позиции играть, лишь бы играть в Зените, в лучшем клубе Европы))
        viv
        viv
        06 декабря в 17:00
          Джон Иванов
          Джон Иванов
          06 декабря в 16:52
          Но получал отнюдь не 62овые деньжищи, и продолжает получать, за такие суммы не зазорно и мячи подавать, разнылся он бедный
          Сергей Эпоха
          Сергей Эпоха
          06 декабря в 16:50
          Вот что деньги делают с любого футболиста
          Locomotive Breath
          Locomotive Breath
          06 декабря в 16:47
          После таких слов лавка навечно. Run,Sebastian,run!
          Nick Ch
          Nick Ch
          06 декабря в 16:46
          После таких "триумфальных" еврокомпаний и откровенно странных матчей в чемпионате (то судьи помогают, то сопперники играют как подставные игроки в хоккее, где Пу всех рвёт) ни один профессионал не захочет играть в этом клубе...и деньгами счастье не купишь и рот не заткнёшь
          DVOK68
          DVOK68
          06 декабря в 16:42
            Ruslik1982
            Ruslik1982
            06 декабря в 16:27
            вестимо, такого забивного форварда держали на позиции под нападающими )
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