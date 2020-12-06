«Я три года играл на де**мовой позиции». Дриусси хочет уйти из «Зенита»

Нападающий выразил желание покинуть «Зенит» и вернуться в «Ривер Плейт».

Я очень скучаю по «Ривер Плейту», очень скучаю по игре на позиции форварда. Очень сильно... Я играл на де**мовой позиции три года, я устал от этого. Я готов вернуться в «Ривер Плейт» в любой момент.