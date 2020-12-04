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«Локомотив» может подписать молодого форварда

04 декабря 2020, 11:35

Нападающий «Велеса» Артём Максименко может сменить клубную прописку этой зимой.

На 22-летнего игрока претендуют «Химки», «Урал», «Ахмат» и «Локомотив». Ранее ходили слухи, что «Локомотив» интересуется сенегальским форвардом.

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Leha-ha50
Leha-ha50
04 декабря в 14:13
Может - это не значит . что подпишут.
112910415
112910415
04 декабря в 13:03
сенегальского интереснее
многие смогут черпануть из денежного ручейка !
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 12:28
Паспорт.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 12:18
Раньше надо было подписывать.
Поезд ушел и не будет плей- офф ЛЧ
mihaluch
mihaluch
04 декабря в 12:01
Локо подписывай всё вподряд потом разберёмся.
Байкал-38.
Байкал-38.
04 декабря в 11:58
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 11:53
Давай подписывате,посмотрим!
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 11:41
Не надо ему в Локо пока...
ДАША Д
ДАША Д
04 декабря в 11:36
Это уже вполне зрелый игрок.
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