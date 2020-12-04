«Локомотив» может подписать молодого форварда

Нападающий «Велеса» Артём Максименко может сменить клубную прописку этой зимой.
На 22-летнего игрока претендуют «Химки», «Урал», «Ахмат» и «Локомотив». Ранее ходили слухи, что «Локомотив» интересуется сенегальским форвардом.
Нападающий «Велеса» Артём Максименко может сменить клубную прописку этой зимой.
На 22-летнего игрока претендуют «Химки», «Урал», «Ахмат» и «Локомотив». Ранее ходили слухи, что «Локомотив» интересуется сенегальским форвардом.
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Поезд ушел и не будет плей- офф ЛЧ
Поезд ушел и не будет плей- офф ЛЧ