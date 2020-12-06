Быстров — Чалову: «Отрабатывай по 1000 ударов, а не сиди с джойстиком»

Бывший игрок сборной России после матча 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Химки» (2:2) поделился мнением об игре форварда «армейцев» .

Я думаю, что тренер ищет какие-то ключики. Теперь Чалов сыграл на фланге. Но мы опять увидели, что он долго принимает решения, делая по 2-3 касания. Классный нападающий действует так – раз-два и гол. Игра-то простая.

Если у тебя не идут удары, то нужно оставаться после тренировок и отрабатывать. Стой там и по 1000 ударов делай. 2-3 часа работай индивидуально, а не сиди с джойстиком в руках или на машине катайся по городу.