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Быстров — Чалову: «Отрабатывай по 1000 ударов, а не сиди с джойстиком»

06 декабря 2020, 23:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров после матча 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Химки» (2:2) поделился мнением об игре форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

Я думаю, что тренер ищет какие-то ключики. Теперь Чалов сыграл на фланге. Но мы опять увидели, что он долго принимает решения, делая по 2-3 касания. Классный нападающий действует так – раз-два и гол. Игра-то простая.

Если у тебя не идут удары, то нужно оставаться после тренировок и отрабатывать. Стой там и по 1000 ударов делай. 2-3 часа работай индивидуально, а не сиди с джойстиком в руках или на машине катайся по городу.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 14:06
Такого тренера ещё мама не родила у нас в России ! Но вместо него хорошо бы подошёл тюремный надзиратель со стажем ! Желательно с садистскими наклонностями ! ))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:16
Щас!!! А жить когда? Первый взрослый контракт-и гори оно всё синим пламенем,которого от Газпрома нынче,кстати,хрен дождёшься-уже неделю гонят в системе газоснабжения сплошной воздух,для экономии.
galem72
galem72
вчера в 10:42
Пусть пацан развивается у экрана, растёт профессионально. Никому же это не мешает — всем в радость. ))
112910415
112910415
вчера в 10:12
советы Володьки - в жизнь !
дурного не скажет
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 09:20
Это все агенты и слабый тренер, посадили на контракт не кислый смысл потом ему напрягаться, деньги капают и ладно
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 08:38
В кое веки соглашусь с Володей, а вообще нужен тренер, который варежки заставит снять футболиста и биться до конца , тренер, который в перерыве будет рвать и метать все в раздевалке и стимулировать игроков на 100% выкладку на поле !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 06:11
Вова знает , что глаголет....Он же Вова.
memphis
memphis
вчера в 06:00
Отжимайся как Давидыч по 1500 раз и будешь теребонькать как профи)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:38
Его и так всё устраивает.
mortid
mortid ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 05:07
Джойстик нужно засунуть тому, кто платит соплякам офигеть какое бабло. У них тупо нет стимула развиваться, да и желания напрягаться. Ладно какой нибудь талантище мирового уровня, да нет, игрочишки. А раз в год и палка выстрелить может. У нас в сказочной стране всё как не у людей. Чтобы в Европе такие бабки получать, нужно пахать и пахать. А у нас сезон выдал, контракт хороший получил и всё, жизнь удалась, кайфую.
Project Pandora
Project Pandora ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 00:55
Месси лентяй первосортный. Я читал интервью кого-то из игроков барселоны, который вспоминает, что Месси даже будучи новичком в клубе всегда еле ползал на тренировках. Так что сравнение так себе ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 00:49
А у нас все форварды такие, кому то стульями пофехтовать и CS погонять, а кому то просто что-то в руках потеребить и неважно джойстик или нет.
мангo
мангo
вчера в 00:39, ред.
Да причем тут Чалов вообще .. тут проблема в тренировочном процессе. Все буквально все, кроме разве профессионала Влащича деградировали при изворотливом гноме у руля. Фернандес Сигурдссон . Бистровмч.. про остальных уже молчу. Вся причина в этом драннике, который не понимает ни в тактики а тем более не уделяет внимание развитию игроков.
Брулин
Брулин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 00:31
Насчет джойстика... Может, Чалов берет пример с главного форварда страны последних лет?..
Faustello
Faustello
вчера в 00:23
Чалов, это Володька, слухай сюда...)))
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 00:20, ред.
Быстров прав,в принципе ,если что-то не получается,попробуй поработать над этим сверх тренировок,другое дело,мы не знаем ежедневной медкарты Федора,это прерогатива клубного доктора и его штаба...возможно,я повторяю ВОЗМОЖНО,Федора слишком "перекачали" в тренажерке,я просто посмотрел старые видео матчей и примерно сравнил хронометраж рывков,дистанционную скорость и коэффициент активности при открываниях в разные точки атаки...и т.д.,по моим(грубым,разумеется)подсчетам его не научили быть центром вроде Тевеса(но Карлес помощнее) и снизили скорость на доли тысячных(а это на всякий случай от 0,5 до 1 метра),он может стать неплохим форвардом,не люблю прогнозов,но через пару лет,Чалов будет,думаю,одним из лидеров нападения(опять таки,это мои личные рассуждения и я не являюсь болельщиком армейского клуба),вот им бы сейчас Диму Кузнецова,Масалитина Валеру и Иржи Ярошика ,вот бы был классный коктейль(я специально не упомянул Вагнера)
старина
старина
вчера в 00:18
Володька плохого не посоветует)
mihaluch
mihaluch
вчера в 00:17
На кой ему оставаться он не какой нибудь там Месси.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 00:09
Владимир Быстров - кладезь ценных советов для молодых футболистов. Шапи - стеночки, забегания, Чалову - 1000 ударов мяча, пора уже к тренерской карьере переходить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 23:58
Засунуть бы этот джостик Чалову.......,может заиграет!достал уже!
Cat01
Cat01
06 декабря в 23:50
Отличный пример надо всё сделать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ STVA 1 (раскрыть)
06 декабря в 23:32
Почему? Он сделал зенит чемпионом
Leha-ha50
Leha-ha50
06 декабря в 23:28
Тут с Вовой можно согласиться.
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 23:28
Не Вове советовать!
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