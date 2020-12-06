Черевченко — о ничьей с ЦСКА: «Терпели, ждали своего шанса, забили 2 гола»

Главный тренер «Химок» прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Много ошибок в первом тайме. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили дважды. Терпели, ждали своего шанса, забили два гола. Убрали в перерыве опорного, Кухарчук вышел на свою позицию, плюс Долгов неплохо вышел в игре. Две контратаки вылились в два гола.

Во втором тайме у нас сегодня команда, это было видно. Видно, что Миша Тихонов нервничал, ошибки были, но они всегда будут. Вся команда во втором тайме сыграла здорово.