Черевченко — о ничьей с ЦСКА: «Терпели, ждали своего шанса, забили 2 гола»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Много ошибок в первом тайме. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили дважды. Терпели, ждали своего шанса, забили два гола. Убрали в перерыве опорного, Кухарчук вышел на свою позицию, плюс Долгов неплохо вышел в игре. Две контратаки вылились в два гола.
Во втором тайме у нас сегодня команда, это было видно. Видно, что Миша Тихонов нервничал, ошибки были, но они всегда будут. Вся команда во втором тайме сыграла здорово.
С ничьей равной победе Черевченко и Ко! Тяжело, но верно вылазят из болота.
С ничьей равной победе Черевченко и Ко! Тяжело, но верно вылазят из болота.
Да ещё гол забили с нарушением правил на Щенникове.
Да ещё гол забили с нарушением правил на Щенникове.