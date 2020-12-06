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Черевченко — о ничьей с ЦСКА: «Терпели, ждали своего шанса, забили 2 гола»

06 декабря 2020, 21:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Много ошибок в первом тайме. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили дважды. Терпели, ждали своего шанса, забили два гола. Убрали в перерыве опорного, Кухарчук вышел на свою позицию, плюс Долгов неплохо вышел в игре. Две контратаки вылились в два гола.

Во втором тайме у нас сегодня команда, это было видно. Видно, что Миша Тихонов нервничал, ошибки были, но они всегда будут. Вся команда во втором тайме сыграла здорово.

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oFANATo
oFANATo ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:21, ред.
Наивный...вчера судьи топили конкурента зенита...как сказал Бубнов - Первый гол в ворота ЦСКА нельзя было засчитывать, Щенникова подтолкнули в спину. Так что готовься, в следующем туре судьи будут топить спартак, и помогать фарм клубу зенита Сочи.
galem72
galem72
вчера в 10:40
Химики — умняшки, а этим — так и надо! ))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 00:18
Чкрвиченко и в Локо хорошо смотрелся .. укатал нашего вгронома
ЮЗИК
ЮЗИК
06 декабря в 22:52
Химки разыгрались
Литейный 4
Литейный 4
06 декабря в 22:05
А могли и выиграть. Гыгыгы
Союзник противников
Союзник противников
06 декабря в 22:01
Это не ты подогнал Витюше пару чуфырей "Бульбаша",которые он вылакал за матч???
Alhunah
Alhunah
06 декабря в 21:54
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    06 декабря в 21:42
    Надо поддерживать таких тренеров. В СМИ. Это большой стимул для них. Одни и те же личика задолбали уже отмечаемые постоянно, в частности на Матчи, порой абсолютно не заслуженно. Бывает переключаюсь, чтобы не слышать это лицемерие и лизоблюдство. Сильные тренеры-сильный чемпионат. И не слушайте Гинера, который говорит, что тренер, это 10% процентов успеха...Хотя он может судит по себе).
    С ничьей равной победе Черевченко и Ко! Тяжело, но верно вылазят из болота.
    oFANATo
    oFANATo
    06 декабря в 21:36
    Отскочили Химки......
    Да ещё гол забили с нарушением правил на Щенникове.
    ABir
    ABir
    06 декабря в 21:35
    Результат очень достойный, и голов много
    Cat01
    Cat01
    06 декабря в 21:26
    Боевая ничья.... Жаль!
    drug01
    drug01
    06 декабря в 21:24
    Цска опять не повезло....
    STVA 1
    STVA 1
    06 декабря в 21:21
    Молодцы Химки)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    06 декабря в 21:19
    Отличный результат для фарма...
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