Шиманьски: «Теперь „Динамо“ настраивается на встречу с „Зенитом“»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

Очень важные три очка для нас. Знаем, что первый тайм для нас был лучше, чем второй. Надо теперь настраиваться на встречу с петербургским «Зенитом». Мы сейчас разберем ошибки, поправим игру в обороне. Хочу болельщикам сказать спасибо, эта победа для них.