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Шиманьски: «Теперь „Динамо“ настраивается на встречу с „Зенитом“»

06 декабря 2020, 22:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России.

Очень важные три очка для нас. Знаем, что первый тайм для нас был лучше, чем второй. Надо теперь настраиваться на встречу с петербургским «Зенитом». Мы сейчас разберем ошибки, поправим игру в обороне. Хочу болельщикам сказать спасибо, эта победа для них.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:29
и настраиваться надо хорошо - хорошо,
конкретно - конкретно и очень жестко
ДСА
ДСА
вчера в 04:35
Зенит будет брать реванш.
mihey1971
mihey1971
вчера в 03:06
Спасибо шима,нужна победа
Литейный 4
Литейный 4
06 декабря в 23:09
Задолжало Динамо. Пора вернуть голы. Крупной победы Зениту. Гыгыгы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 декабря в 22:51
Зениту не должны проиграть!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 декабря в 22:42
Игра с Зенитом обещает быть интересной. Динамо может отобрать очки у "флагмана".
Vladimir808
Vladimir808
06 декабря в 22:34
Удачи ФК,,Динамо» в Питере!!!
Без травм и судейских ошибок!!!
И пусть победит Клуб с историей!!!!
Динамо- вперёд!!!)
25процентный клоун
25процентный клоун
06 декабря в 22:32, ред.
Удачи, Динамо, только команды с историей могут лишить онанита титула и призовых
Брулин
Брулин
06 декабря в 22:12
Желаю победы ДМ!!
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