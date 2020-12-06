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Овчинников: «ЦСКА потерял концентрацию во втором тайме и получил два гола»

06 декабря 2020, 21:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2). Овчинников замещал главного тренера Виктора Ганчаренко, который был дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек.

Первый тайм был неплохой, забили гол. Не позволили ничего сопернику. Во втором потеряли концентрацию в начале, получили два гола. Игра шла уже атака на атаку. К сожалению, не смогли забить третий гол.

Замены Эджуке и Дзагоева? Решение принимает главный тренер. Я согласен, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Замены произошли.

Что касается перехода на два форварда, то Чалов вышел на фланг. Вариативность может быть разная. Возможно, сегодня наше решение было неправильным.

От Шкурина просил искать эпизод, быть активным. Он его нашёл, забил. Он доказал, что мы можем рассчитывать на него в дальнейшем, как на игрока и стартового состава.

Игроки с замены не усиливают игру? Мы ищем, пытаемся. Но пока не так хорошо, как мы хотим.

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oFANATo
oFANATo ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 12:16, ред.
А тут двух мнений быть не может.
Химки отскочили.
Бубнов:"Первый гол в ворота ЦСКА засчитывать было нельзя, Щенникова подтолкнули в спину."
Опять судьи топят конкурентов зенита.
Не удивлюсь, если в следующем туре
судьи будут топить спартак, и помогать вашему фарм клубу сочи.
мангo
мангo ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 00:32
Единственного что он смог добиться это не выпускать Облякова в старте.. Витя какой тренерт такой же и человек - проходимец.. Уважающий себя давно бы подал в отставку аэтот все отмазки лепит
Пердивбург
Пердивбург
06 декабря в 22:55
2 ошибки 2 гола. Думали что только в ЕК так наказывают). А тут Химки. Нежданчик.
Союзник противников
Союзник противников ответ мангo (раскрыть)
06 декабря в 22:05
Я думал,он посамостоятельнее.И-эх,не решился Витёк взять "краткосрочный отпуск с выездом на Родину"!
Leha-ha50
Leha-ha50
06 декабря в 22:04
Хорошо , что Обляков с Чаловым в концовке вышли, а то и проиграть могли. В концовке Чалов такую классную атаку загубил, что впрочем для него уже норма. А Шкурин на удивление хорошо смотрелся, и чего его Витя игнорировал столько времени???
Союзник противников
Союзник противников
06 декабря в 22:03
Контрацепцию от агронома вы потеряли.Говорил тебе :Не слушай бульканье в наушниках.
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
06 декабря в 22:02
Это смотря кто отскочил. Гыгыгы
Ironigor
Ironigor
06 декабря в 22:01
Можете потерять в конце концов этого бульбаша , не ужели не видно явного, что команда деградировать стала. Сколько ещё можно это терпеть . Спасибо игрокам что хоть они бьются, а рисунка игры не видно,как и не видно самой тренерской мысли. Будь так добр уйди уже не мучай пацанов и забери с собой Чаловшего.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
06 декабря в 21:52
По-моему, все два тайма команда играла с потерей концентрации. Игра построена только на энтузиазме игроков и мастерстве двух футболистов - Влашича и Эджуке. Никакого рисунка игры, что, кстати, мы видели во всех без исключения матчах армейцев в ЛЕ. Результат закономерен и обжалованию не подлежит.
cska1948
cska1948
06 декабря в 21:50
Да не концентрацію игроки потеряли вначале второго тайма, а бросились безоглядно выполнять установку добить противника. Вот и пошли всей командой "добивать", а в итоге добили себя. Сегодняшнее поражение ЦЕЛИКОМ на совести тренерского штаба!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ oFANATo (раскрыть)
06 декабря в 21:47
у тебя все отскакивают только вот Гоняаренка все никак не отскочит
Я на стреме
Я на стреме
06 декабря в 21:43, ред.
тут надо отметить работу тренера , который мастерски разладил игру заменами
particular
particular
06 декабря в 21:38
Концентрации и в 1-ом тайме было не много, иначе, забили бы больше...
oFANATo
oFANATo
06 декабря в 21:34
Отскочили Химки......
Leha-ha50
Leha-ha50
06 декабря в 21:34
Очень интересный и поучительный матч получился. Понятно, что армейцы недовольны результатом матча. Начало второго тайма выдалось для них просто кошмарным. Ошибки в обороне , причем совсем необязательные , перевернули ход матча. Но есть и плюсы , и минусы в этой игре. Щенников , несмотря на ошибку, провел просто очень хороший матч. В целом все старались. 31 удар по воротам , куча моментов - это радует. Но вот завершение опять хромает. Зряче по воротам били лишь Влашич и Шкурин , остальные же били почему все время во вратаря. Это и Зайнутдинов , и Марадишвили , и Обляков...Над этим компонентом придется еще много работать. Так же стоит признать , что с уходом Эджуке и Дзагоева, остроты в атаке стало меньше . Чалов как был туристом на поле , так и остался. Играли , бежали , моменты создавали - это плюс, то что большинство моментов загубили - это минус.
Надо отдать должное и Химкам. Второй тайм они неплохо провели и потерзали изрядно оборону армейцев.
Всем здоровья.
мангo
мангo
06 декабря в 21:34, ред.
достойный ученик картофеля
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